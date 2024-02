Euroopa Parlament võib oma ruumides piirata Amazoni lobitööd

Veebiväljaanne Politico kirjutab, et USA tehnoloogiafirma Amazon lobistid võivad kaotada õiguse teha lobitööd Euroopa Parlamendi ruumides.

Euroopa Parlamendi kvestorid andsid peasekretärile loa võtta tagasi tehnoloogiafirma 14 sisenemisluba, ütles Rumeenia eurosaadik Dragos Pislaru. Kvestor ja eurosaadik Marcel Kolaja kinnitas seda otsust, vahendas Politico.

Kvestorite kogu on Euroopa Parlamendi organ, mis vastutab otseselt parlamendiliikmeid ja nende töötingimusi puudutavate haldus- ja finantsküsimuste eest. Kvestoreid on viis ja nad valitakse pärast presidendi ja asepresidentide valimist.

Lubade äravõtmist taotles Euroopa Parlamendi tööhõivekomisjon, seda komisjoni juhibki Pislaru. Tema sõnul keeldusid Amazoni esindajad töötingimuste arutamiseks peetavas dialoogis osalemast.

"Asja võib uuesti läbi vaadata, kui Amazon näitab üles koostöövalmidust," ütles Pislaru.

Amazoni esindajad kutsuti 23. jaanuaril osalema tööhõivekomisjoni kuulamisele teemal "töötingimused Amazoni ladudes". Amazoni esindajad aga ei ilmunud kohale, kuna leidsid, et kuuajaline etteteatamine oli liiga lühike. Seejärel saatis komisjon parlamendi presidendile kirja, milles palus keelata ettevõtte lobistidel asutusse sisenemine.

Amazoni pressiesindaja Sarah Tapp ütles, et on parlamendi otsuses pettunud, kuna ettevõte on korduvalt kutsunud poliitikuid oma tehaseid külastama.

"See kutse (meie rajatisi külastada) on endiselt jõus ja tahaksime tutvustada investeeringuid, mida oleme teinud tagamaks, et meie töökeskkond oleks kaasaegne, kaasahaarav ja turvaline," ütles Tapp.