Otse kell 11 Eesti Pangast: miks Eestis napib pangandusturul konkurentsi?

Analüüsi esitlevad Eesti Panga ökonomistid Jana Kask ja Taavi Raudsaar ning analüüsist lähtuvaid järeldusi tutvustavad Eesti Panga president Madis Müller ja finantsinspektsiooni juhatuse liige Siim Tammer.

Pressikonverentsil tuleb jutuks, miks domineerib Eesti pangandust väike arv suuri panku; miks on Eestis pangad kasumlikumad kui teistes riikides ja laenuhind samas kallim kui mujal; kas pankade vahel on piisavalt konkurentsi, et laenuturg saaks tõhusalt toetada majanduse rahastamist. Samuti tutvustatakse ettepanekuid, mis võiksid muuta laenu üleviimise ühest pangast teise kliendi jaoks lihtsamaks ja soodsamaks ning aitaksid ühtlasi kaasa eluasemelaenuturu paremale toimimisele.