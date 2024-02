Läti võimud kahtlustavad Riia kõrget ametnikku altkäemaksu andmises

Korruptsioonitõrjebüroo kontrollib andmeid, et osakonnajuhataja kohusetäitja Janis Vaivods pakkus teisele ametnikule suurt altkäemaksu, et too teeks, oma ametiseisundit kasutades, tema huvides soodsa otsuse.

Korruptsioonitõrjebüroo algatas uurimise 8. jaanuaril.

Büroo rõhutas, et uurimine ei ole seotud Riia linnavolikogu välisruumi ja mobiilsuse osakonna igapäevase tegevusega.