Tundmatu isik viskas süütepudeli Läti okupatsioonimuuseumi aknasse

Muuseumi direktori Solvita Viba sõnul purustas tundmatu isik öösel kella ühe paiku haamriga tema kabineti akna ning seejärel viskas Molotovi kokteili või sarnase süütevahendi kabineti sisse, kirjutab Läti rahvusringhääling LSM.

Põlengus pole keegi viga saanud ning muuseum jätkab tavapärast tööd.

"Loodan, et toimepanija leitakse varsti üles. Arvan, et see oli kavandatud rünnak okupatsioonimuuseumile. Tahan rõhutada, et me jätkame tööd," ütles Viba.

Politsei algatas uurimise Läti karistusseadustiku 185 paragrahvi järgi, mis käsitleb vara hävitamist süütamise tagajärjel või muul üldohtlikul viisil. Maksimaalseks karistuseks sellise teo eest on 10 aasta pikkune vangistus.

Seoses juhtumiga toimus Läti peaministri Evika Silina ja Läti presidendi Edgars Rinkevicsi kohtumine. Silina ja Rinkevics avaldasid lootust, et Läti õiguskaitseorganid leiavad kiiresti toimepanija üles. Peaminister rõhutas, et praegustes geopoliitilistes tingimustes tuleb iga sellist juhtumit kohelda erilise tähelepanuga.

Läti okupatsioonimuuseum tutvustab Läti ajalooperioode Nõukogude Liidu ja Natsi-Saksamaa okupatsioonide all.