Eneseabiraamatute autor kandideerib eelvalimistel jälle Bideni vastu

Williamson teatas, et ta pöörab tagasi valimiskampaania lõpetamise otsuse pärast teisipäeval toimunud Michigani eelvalimisi, kirjutab Bloomberg. Biden sai demokraatide eelvalimistel osariigis 81 protsenti häältest, samas kui varem konkurentsist taandunud Williamson kogus kolm protsenti häältest, edastades ainsa järelejäänud Bideni konkurenti, Minnesota saadikut esindajatekojas Dean Phillipsi, kes kogus 2,7 protsenti antud häältest.

Veel 13 protsenti valijatest ehk üle 101 000 valija valis osariigi eelvalimistel "eelistuseta" rida. Peamiselt hääletasid niimoodi araabia päritolu ameeriklased ja noored valijad, kes on rahulolematud sõjaga Gazas ning nõuavad, et Biden avaldaks survet Iisraelile kohese relvarahu sõlmimiseks Hamasiga.

71-aastane Williamson on pikalt toetanud demokraatide vasaktiiva seas populaarseid ideid nagu universaalne ravikindlustus ja tasuta kõrgharidus. Taasalustades valimiskampaaniat, loodab Williamson koguda nende demokraatide hääli, kes on rahulolematud Bideniga tema kõrge vanuse tõttu.

"Mõned inimesed ütleksid, et mul on luulud. Aga ma ütlen teile, mis on luululine. On luululine lihtsalt silmi kinni pigistada ning loota, et Biden ja Harris suudavad kuidagimoodi võidutseda konkurentsis selle tumeda, tumeda visiooniga," ütles Williamson, viidates eeldatavale vabariiklaste kandidaadile Donald Trumpile.