Tusk: Poola arutab Ukrainaga piiri sulgemist

Poola põllumehed on mitu kuud protestinud Poola-Ukraina piiril, nõudes Ukraina toodangu ligipääsu piiramist Poola turule. Protestid jätkusid ka siis, kui Varssavi keelas Ukraina teravilja importi.

Ukraina valitsus kurtis omakorda, et nädalavahetusel kallasid Poola põllumehed maha umbes 160 tonni Ukraina teravilja, mis pidi jõudma kaubarongiga Poola sadamalinna Gdanskisee edasiseks ekspordiks.

"Me arutame Ukraina poolega ajutist piiri sulgemist ja kaubavahetuse lõpetamist. Ma räägin sellest homme Poola põllumeestega," ütles Tusk.

"Me tahame aidata Ukrainat, kuid me ei saa lubada sel abil tuua kaasa väga negatiivset mõju meie kodanikele. Me otsime kogu aeg lahendust, mis kaitseks Poola turgu odava põllumajandustoodangu poolt üleujutamise eest," lisas Poola peaminister, tunnistades, et piiri sulgemine oleks valuline lahendus mõlema osapoole jaoks.

Tusk ütles, et ta on valmis tõsiseks aruteluks Ukraina toodangu impordile piirangute seadmiseks. Eelmisel nädalal toetasid Euroopa Liidu liikmesriigid Euroopa Komisjoni ettepanekut pikendada vabakaubandusrežiimi Ukrainaga veel ühe aasta võrra. Samas lisati mitme liikmesriigi nõudel ülempiirid mõnede kaubakategooriate impordile.

"Brüsseli ja Kiievi pakutud ülempiirid pole meile sobivad," ütles Tusk, lubades leida lahendust, mis kaitseb Poola turgu ja põllumehi "ebaõiglase konkurentsi eest".