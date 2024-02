Ilm on jätkuvalt hall, aga peamiselt sajuta

Neljapäeva öösel on pilves taevas vaid üksikuid selgemaid viirge. Kohati sajab vähest vihma või lörtsi. Nähtavust piirab udu. Puhub nõrk läänekaare tuul. Õhutemperatuur on -2 kuni +2 kraadi.

Hommik on pilvine ja sajuta, aga udune. Tuul on mandril nõrk ja läänekaarest, saartel puhub edelast 3 kuni 9 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on -1 kuni +1 kraadi.

Päev on pilves, üksikute selgemate laikudega ja suurema sajuta. Lõunakaare tuulel on kiirust 3 kuni 9, saartel puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on +1 kraadist +4 kraadini.

Reedest alates võtab juhtimise üle kõrgrõhuala ja hoiab ilma sajuta. Järk-järgult muutub ka taevas selgemaks. Lõunavool toob sooja. Ööd selgema taeva all on napilt miinuspoolel, päeval tõuseb temperatuur +5 kraadi ümbrusse ja paar-kolm kraadi ülegi. Kui päike ka välja tuleb, siis nädalalõpp ja uue algus on suisa kevadised. Aga kevade jätkuvale edenemisele on liiga vara loota ja teisipäevast alates ilm tasapisi jaheneb.