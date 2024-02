Euroopa Liit tahab autojuhilubade reegleid ühtlustada

Kui on miski, mida Euroopa Liit oskab hästi, siis on see ühtsete standardite seadmine üle kogu maailmajao. Kolmapäeval arutas Euroopa Parlament, kuidas võiks autojuhilubadele seatavaid reegleid ühtlustada.

Esiteks soovitakse A- ja B-kategooria juhilubade kehtivuse pikkuseks seada 15 aastat. Eestis on see praegu üldjuhul kümme aastat, mille järel tuleb läbida tervisekontroll. Sama reegel C- ja D-kategooriate puhul võiks olla viis aasta, mis kehtib praegu ka Eestis.

Euroopa Komisjoni sooviks oli lühendada lubade kehtivusaega vanematele inimestele. Parlament seda kolmapäeval esimesel lugemisel ei toetanud, sest soovib selle jätta liikmesriikide otsustada.

Euroopa Rahvapartei esindaja Katarzyna Lukacijewska sõnul poleks see objektiivne. "Me ei saa grupina toetada kohustuslikke tervisekontrolle. Eriti kui see oleks eksklusiivselt seotud vanuse ja mitte objektiivsete tervisemuredega. Ja kui see oleks ainus viis, kuidas hinnata, kas inimene on juhtimiseks sobiv või mitte," sõnas Lukacijewska. Eestis tuleb üle 65-aastastel A- ja B-kategooria juhtidel käia kontrollis iga viie aasta tagant.

Kuid ideid, kuidas juhilube puudutavaid reegleid ühtlustada, on veelgi. Näiteks ei ole kaheaastane katseaeg ehk vahtralehega sõitmine kohustuslik igal pool Euroopa Liidus. Nüüd soovitakse, et kõigis 27 riigis karmistataks reegleid, kui algaja juht rikub liiklusseadust või sõidab näiteks alkoholijoobes.

Aga keeldude kõrval soovitakse elu teha ka lihtsamaks. Kui Eestis pole lubade kaasas kandmine otseselt kohustuslik, siis mitmetes riikides nii see pole. Euroopa Komisjon sooviks aga luua e-juhiloa, mida saaks inimesed ette näidata oma telefonist, mida koju suurema tõenäosusega ei unustata. Sellised on kasutusel juba mitmetes USA osariikides, aga ka Islandil.

Uued ühtlustatud reeglid peab heaks kiitma uus juunis valitav Euroopa Parlamendi koosseis.