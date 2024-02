Prantsuse ja Saksa inflatsioon aeglustus

Prantsusmaa on suuruselt teine majandus Euroopas ja inflatsioon tõmbab riigis hoogu maha. Juba jaanuaris aeglustus inflatsioon 3,4 protsendile. Veel eelmise aasta detsembris oli Prantsuse inflatsioon 4,1 protsenti.

Ka uudisteagentuuri Bloomberg analüütikud eeldasid varem, et Prantsuse inflatsioon jätkab aeglustumist.

Prantsuse rahandusminister Bruno Le Maire teatas, et riik on võitlust inflatsiooniga võitmas. "Aasta lõpuks peaksime olema oma eesmärgi (kaks protsenti) lähedal," teatas Le Maire.

Inflatsioon langes ka Saksamaal. Kui jaanuaris oli Saksamaa aastaseks inflatsiooniks 3,1 protsenti, siis veebruaris langes see 2,7 protsendile. See näitaja on kooskõlas majandusteadlaste ennustustega.

Hispaania inflatsioon aeglustus veebruaris 2,9 protsendile, veel eelmisel kuul oli see 3,5 protsenti.

Reedel avalikustab Eurostat kogu euroala, kaas arvatud Eesti veebruarikuu inflatsiooninäitajad. Euroalasse kuulub 20 Euroopa Liidu riiki.