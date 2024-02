Pärnumaa sotsid käisid Ilvese nime EP kandidaadina välja ilma temaga rääkimata

28. veebruaril saatis Peep Peterson meediale pressiteate, millised nimed käib SDE Pärnumaa piirkonna juhatus erakonna valimiskomisjonile välja Euroopa Parlamendi valimisnimekirja jaoks.

Lisaks Pärnumaaga seotud kandidaatidele on ettepanekus tänaste europarlamendi liikmete Marina Kaljuranna ja Sven Mikseri nimede kõrval ka Toomas Hendrik Ilvese nimi.

"Kolmik Kaljurand-Ilves-Mikser on unistuste rühm Euroopa konsolideerimiseks Vene vallutussõja vastu samas kui Epp Klooster, Gerda Kordemets ja Tanel Talve saavad laiendada parlamendi taju kohalikes iga inimest puudutavates küsimustes," ütles Peterson pressiteates.

Toomas Hendrik Ilves oli sotsiaalmeedias Pärnu sotside käitumise suhtes kriitiline, heites ette, et erakond ei ole viitsinud tema käest midagi küsida. Kriitiline oli Ilves ka Postimehe suhtes, kes temalt kommentaari ei küsinud.

Kui ERR soovis Ilveselt kommentaari, siis vastas ta päringule lakoonilise SMS-iga: "Miks? Siis peaksin iga idiootsust, mida mõeldakse välja kommenteerima. Lihtsalt EI".

Ilves ei ole aastaid enam ka SDE liige. Äriregistri andmetel lahkus ta ametlikult SDE ridadest 1. jaanuaril 2007.

Neljapäeval ütles Peterson ERR-ile, et kuigi ta sooviks endiselt Ilvese kandideerimist sotsiaaldemokraatide meeskonnas eurovalimistel, oli tema nime avalik välja käimine pressiteates viga, sest Ilvese endaga ei ole mingit eelnevat kooskõlastust.

"Me panime selle nime kirja ja saatsime ka erakonna valimistoimkonnale. Me väga loodame, et see inspireerib seda erakonna juhtkonda seda avenüüd käima. Mida me soliidseks ei pea enda tegevuses, on see, et me selle nime pressiteatesse sisse kirjutasime, see on kahetsusväärne," rääkis Peterson.

Petersoni sõnul ei ole ta ettepanekule, et Ilves võiks samuti kandideerida, erakonna esimehe käest veel tagasisidet saanud.

Peep Peterson. Autor/allikas: Priit Mürk/ERR

Mitmed ERR-iga vestelnud SDE juhtpoliitikud ei soovitanud Petersoni pressiteadet ülemäära tõsiselt võtta ja nimetasid seda "sooloks" ja "nimedega lustimiseks".

Kui SDE veebilehel on üleval teiste piirkondade soovitused 16. märtsil Paides toimuvale erakonna üldkogule, siis Pärnumaa sotside teadet kodulehelt ei leia.

Sotsiaaldemokraatide piirkonnad saavad võimalikke nimesid Euroopa Parlamendi valimiste kandidaatideks erakonna juhtkonnale ja valimistoimkonnale esitada 1. märtsini. Hiljemalt 16. märtsil esitab erakonna esimees Euroopa Parlamendi valimiste nimekirja.