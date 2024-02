Valitsus kiitis heaks Nordic Aviation Groupi aktsiate võõrandamise

Valitsuse otsusega antakse kliimaministrile nõusolek võõrandada 100 protsenti riigile kuuluvatest aktsiaseltsi Nordic Aviation Group aktsiatest.

"Riik võõrandab 400 000 aktsiat 10-eurose nimiväärtusega, aktsiate väärtus selgitatakse välja võistlevate pakkumistega. Riik müüb Nordica, kuna ettevõte pakub allhanketeenuseid ning pole põhjust eeldada, et ettevõte võiks hakata Tallinnast lennuteenuseid pakkuma. Seega puudub ettevõttel Eesti riigi jaoks strateegiline eesmärk," seisis valitsuse kommenteeritud päevakorras.

Peaminister Kaja Kallas (RE) ütles valitsuse pressikonverentsil, et valitsuse jaoks on oluline lennuühenduste olemasolu Eestist.

"Kuivõrd see erikontroll näitas, et see kõik ei ole päris korrektselt toiminud ja Nordica ei täida seda ülesannet, et siis kui nendel varadel ja lepingutel on väärtus, on mõistlik see väärtus Eesti riigi kasuks pöörata ja seda raha kasutada selleks, et siia meelitada uusi ühendusi, ehk lennufirmasid, kes siit lendavad mujale maailma, et meil oleks võimalikult palju ühendusi ja me ei oleks nagu perifeeria," rääkis Kallas.

"Jah, ettevõte pakub neid allhanke teenuseid ju praegu ja see ei ole Eesti riigi mõttes strateegiline tegevus," lisas peaminister.

NAG asutati 2015. aasta oktoobris. Ettevõtte asutamisel seati peamisteks eesmärkideks tagada Tallinnast lennuühendused, pakkuda lennundusturul konkurentsi ning toimida äriliselt jätkusuutlikkult.

Ligemale kaheksa aastaga on ettevõtte käekäik muutunud mitmel korral olulises mahus. Esimene suurem muutus ettevõtte toimimises leidis aset 2019. aastal, kui NAG lõpetas lennud Tallinnast, sest selleks ajaks muutnud konkurentsiolukord rahvusvaheliste lennukompaniide Tallinnasse tulekuga ei võimaldanud enam tasuvalt konkureerida.

Seejärel tabas nii NAG-i kui ka kogu lennundust 2020. aastal COVID kriis, mille mõjude leevendamiseks anti ettevõttele 2020. aasta oktoobris riigiabi, mille üheks tingimuseks oli, et ettevõte ei tohi opereerida kahjumis liine.

Arvestades hetkel lennuettevõtete turuolukorda Tallinna Lennujaamas, tähendab riigiabiga määratud keeld, et NAG ei ole suuteline Eestist ega Eestisse lendamist alustama, teatas valitsus.

Kliimaminister Kristen Michal (RE) ütles üle-eelmisel nädalal, et siduvate pakkumusteni ja seejärel erastamisprotsessini võidakse jõuda märtsi alguses.

Kliimaministeeriumi tellitud ning konsultatsioonifirma EY ja advokaadibüroo Fort läbiviidud erikontroll riiklikus lennufirmas tuvastas, et ettevõtte raskuste taga oli selle halb juhtimine.

Nordic Aviation Group AS asutati valitsuse otsusega septembris 2015. Michal oli toona majandus- ja taristuminister.

Nordic Aviation Groupi kuuluvad lennufirmad Nordica ja Xfly ning konsultatsiooni teenuseid pakkuv ettevõte Nordic Aviation Advisory OÜ. Grupp kuulub 100 protsenti Eesti riigile.