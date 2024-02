USA kongressi juhid leppisid kokku valitsuse tööseisaku vältimises

Ajutise rahastusmeetme kohaselt pikendatakse ühe nädala võrra ehk 8. märtsini nende ministeeriumite rahastust, mille püsiva rahastamise osas on juba kokkuleppele jõutud. Ühest nädalast peaks piisama valitsuse püsiva rahastamise eelnõude vastu võtmiseks nii esindajatekojas kui senatis.

Kolmapäeva õhtu seisuga saavutasid demokraatide juhitud senati ja vabariiklaste juhitud esindajatekoja läbirääkijad kokkuleppe muuhulgas transpordi-, põllumajandus-, kaubandus- ja justiitsministeeriumi püsivas rahastamises, kirjutab Politico.

Samuti pikendatakse ajutise rahastusmeetmega 22. märtsini nende ministeeriumite rahastust, kus kokkulepet pole veel saavutatud. Nendeks on näiteks kaitse-, sisejulgeoleku-, tervise-, haridus- ja tööministeeriumid. Läbirääkijad loodavad jõuda uueks tähtajaks kokkuleppele valitsuse rahastamises ning võtta ka vastavad valitsuse püsiva rahastamise eelnõud vastu.

Arvatakse, et neljapäeval toimuv hääletus esindajatekojas valitsuse ajutise rahastusmeetme üle õnnestub, kuigi vabariiklaste paremtiiva rahulolematuse tõttu vajab see paljude demokraatide hääli.

"Kongress on juba varem hääletanud tööseisaku vastu. Inimesed tahavad jätkata tööd," ütles esindajatekoja tähtis vabariiklane Tom Cole.

Tegemist on juba neljanda korraga alates eelmise aasta septembrist, kui USA kongress hääletab valitsuse ajutise rahastusmeetme üle. Kongress oleks pidanud kokku leppima USA valitsuse püsivas rahastamises juba 1. oktoobriks, kui algas uus finantsaasta.

Kuigi vabariiklasest esindajatekoja spiiker Mike Johnson ja senati demokraatide juht Chuck Schumer leppisid juba jaanuaris kokku, et USA riigieelarve kulude suuruseks kujuneb välja 1,59 miljardit dollarit, takerdus lõpliku kokkuleppe saavutamine detailidesse.

Nii nõuavad vabariiklaste paremtiiva esindajad erinevate meetmete lisamist valitsuse rahastamise seadustesse, mille seas on näiteks ligipääsu piiramine medikamentoossele raseduse katkestamisele ehk aborditablettidele. Samas soovivad demokraadid suurendada toidutalongide programmi rahastust, millega vabariiklased pole nõus.

"Me teeme seda, mida demokraadid tahavad, et see pääseks senatist läbi ja oleks allkirjastatud Valge Maja poolt. Ning see pole võit Ameerika rahvale," ütles parempoolseid vabariiklasi ühendava Vabaduse Fraktsiooni juht Bob Good.

Eelnõu vastuvõtmine esindajatekojas neljapäeval jätab senatile vähem kui kaks ööpäeva selle üle hääletamiseks, vastasel juhul algab öösel vastu laupäeva USA valitsuse osaline tööseisak. Kuna senatis eelnõu kiireloomuliseks menetluseks on vaja kõigi 100 senaatori nõusolekut, piisab ainult ühe senaatori vastuseisust valitsuse tööseisaku algamiseks.

Seetõttu võib Schumer pakkuda senati vabariiklastele võimaluse, et vastutasuks kiireloomulise menetlusega nõustumise eest saavad nad õiguse esitada neile meelepärased muudatusettepanekud.

Vabariiklasest senaator Rand Paul, kes on minevikus korduvalt takistanud erinevate eelnõude vastuvõtmist, ütles, et ta oleks nõus sellise kokkuleppega, kui tal lubatakse esitada muudatusettepanekud, mis puutuvad USA föderaalvalitsuse võla ja eelarvepuudujäägi vähendamisse.

"Me ei ütle, et me lihtsalt alistume ja laseme neil jätkata riigi hävitamist," ütles Paul Reutersile.