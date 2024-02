Prantsuse senat kiitis heaks abordiõiguse lisamise põhiseadusse

Põhiseaduse muutmist toetas 267 senaatorit ning vastu hääletas 50 saadikut. Prantsuse parlamendi alamkoda ehk rahvusassamblee toetas juba põhiseaduse muutmist jaanuari lõpus toimunud hääletusel, kirjutab Euractiv.

"Ma lubasin teha naiste õigust abordile tagasipööramatuks, sätestades seda põhiseaduses. Rahvusassamblee järel astus senat otsustava sammu, mis on teretulnud," ütles Prantsuse president Emmanuel Macron pärast hääletust.

Põhiseaduse muutmise järel saab Prantsusmaa esimeseks riigiks maailmas, milles õigus abordile on sätestatud põhiseaduses.

"See on suur samm edasi. See on kaitse, mida me võlgneme kõigile naistele. See on nende õiguse kaitsmine langetada vabalt otsused oma keha üle," kirjutas Prantsuse peaminister Gabriel Attal sotsiaalmeediavõrgustikus X.

Abordiõiguse lisamine Prantsuse põhiseadusse tõusetus päevakorda pärast USA ülemkohtu 2022. aasta juunis langetatud otsust kaotada varasema pretsedendiga tagatud üleriigiline abordiõigus.

"Mõned teist ei taha importida väitlusi suure lombi tagant, kuid pole vajadust minna nii kaugele. Poola ja Ungari näited Euroopas peaksid olema piisavad teie veenmiseks," ütles senaatoritele enne hääletust Prantsuse justiitsminister Eric Dupond-Moretti.

Põhiseaduse muudatusettepaneku vastuvõtmine senatis polnud sugugi kindel. Veel jaanuaris ütles Prantsuse paremtsentristidest vabariiklasi esindav senati president Gerard Larcher, et tema arvates pole õigus abordile Prantsusmaal ohus, mistõttu pole vaja ka põhisedust muuta.

Pärast hääletust teatas Macron, et ta kutsub 4. märtsil kokku Prantsuse parlamendi mõlema koja ühise istungi põhiseaduse muutmiseks vajalikuks viimaseks hääletuseks. Põhiseaduse muutmise kinnitamiseks on vaja kolmeviiendikulist häälteenamust, kuid selle saavutamine pole keeruline, arvestades varasemate hääletuste tulemusi rahvusassamblees ja senatis.