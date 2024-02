Slovakkia põhiseaduskohus peatas osa karistusseadustiku reformist

Kohus ütles, et nõustus liberaalse presidendi Zuzana Čaputova ja mitme opositsioonipartei esitatud taotlusega uurida karistusseadustiku muudatuste vastavust põhiseadusele.

Põhiseaduskohus ütles otsuses, et muudatused "võivad ohtu seada kannatanud poolte põhiõigused ja -vabadused".

Need võivad rikkuda ka õigusriigi põhimõtet, lisas kohus.

Peaminister Robert Fico populistlik valitsus kinnitas reformid varem sel kuul, kasutades kiirendatud seadusandlikku protseduuri.

Muudatustes nähti muu hulgas ette karistuste leevendamist korruptsiooni ja majanduskuritegude eest.

Opositsioon on süüdistanud Ficot tegutsemises uurimise all olevate ärimeeste ja oligarhide hüvanguks, kellel on tihedad sidemed valitsusjuhi erakonnaga Smer-SD.

Euroopa Liidu ametnikud mõistsid samuti Slovakkia reformiplaanid hukka. Euroopa Parlament võttis vastu resolutsiooni, milles märgiti, et muudatused seavad ohtu kohtuprotsesside terviklikkuse ja õõnestavad EL-i võitlust pettuse vastu.

Čaputova tervitas põhiseaduskohtu otsust hea uudisena demokraatiale ja õigusriigile.

"Seda otsust võib vaadata sõnumina välispartneritele, et Euroopa maksumaksja raha jääb Slovakkias korralikult kaitstuks," lausus ta.

Fico-juhitav võimukoalitsioon kaotas ära ka eriprokuratuuri, mis korraldas kõrgetasemeliste korruptsioonijuhtude uurimist.

Põhiseaduskohus otsustas mitte peatada seda konkreetset reformi, mistõttu saadetakse eriprokuratuur laiali 20. märtsil.