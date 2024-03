Meta lõpetab Austraalia väljaannetele uudiste eest maksmise

Facebooki emaettevõte Meta teatas reedel, et ei maksa enam Austraalia meediaettevõtetele uudiste eest tasusid, mispeale valitsus hoiatas, et ettevõte rikub varasemaid lubadusi.

"Inimesed ei tule Facebooki uudiste ja poliitilise sisu pärast," selgitas ettevõte oma sammu.

Otsus on löögiks Austraalia uudisväljaannetele, mis juba praegu on raskustes, et vee peal püsida.

Meta on teatanud, et ei uuenda sisulepinguid uudisväljaannetega USA-s, Suurbritannias, Prantsusmaal ja Saksamaal.

Valitsused on varem sundinud sotsiaalmeediahiidu uudiste eest maksma, lootes nii toetada raskustes meediaväljaandeid.

Meediaettevõtted üle maailma on juba aastaid silmitsi tululangusega ning reklaamijad siirduvad tarbijateni jõudmiseks populaarsetele digiplatvormidele nagu Google ja Facebook.

Kolme aasta eest ajendas Meta lubadus uudisteväljaannetele maksta Austraalia valitsust leevendama veebiplatvormide tegevust reguleerivat seadusandlust.

Kommunikatsiooniminister Michelle Rowland väljendas reedel Meta teate peale nördimust ja soovitas valitsusel võtta vastumeetmeid.

"Meta otsus mitte maksta enam uudissisu eest kujutab endast mitmes õiguslikus punktis Austraalia uudistemeedia jätkusuutlikkuse tagamise kohustuse eiramist," ütles Rowland.

"Austraalia uudistetootjad väärivad õiglast hüvitist pakutus sisu eest," lisas Rowland.