Eamets: majandus võib alles sügisel hakata ülespoole liikuma

Statistikaameti andmetel oli sisemajanduse kogutoodang jooksevhindades 37,7 miljardit eurot. Neljandas kvartalis vähenes sisemajanduse kogutoodang aastases võrdluses 2,7 protsenti. Statistikaameti rahvamajanduse arvepidamise tiimijuht Robert Müürsepp ütles, et laiapõhjaline majanduslangus vältas kogu aasta. Müürsepp sõnas, et nii laiapõhjalist majanduslangust pole Eestis olnud alates kinnisvaramulli lõhkemisest. Tema sõnul on nõrkade reaaltulemuste põhjuseks viimasel kahel aastal olnud kiire hinnakasv, mis on jätnud oma jälje kõigile tegevusaladele. Indrek Kiisler küsis Bigbanki peaökonomistilt Raul Eametsalt, kas majanduslanguse põhi on nüüd käes.