Vasakpopulist George Galloway sai järelvalimistega Briti parlamenti

Gallowayst sai esmakordselt parlamendiliige 1987. aastal kuni 2010. aastani, seejärel oli ta taas parlamendis aastatel 2012-2015. Nüüd naaseb ta alamkotta Rochdale'i esindajana.

Valimiste eel võttis suurim opositsioonierakond Tööpartei oma kandidaadi Azhar Ali tagasi, sest too oli levitanud vandenõuteooriat, et Iisrael lasi Hamasil 7. oktoobri rünnaku läbi viia.

Galloway valimiskampaania Põhja-Inglismaal Rochdale'is, mille elanikest on 30 protsenti moslemid, keskendus Gaza konfliktile.

"Keir Starmer, see on Gaza eest," ütles pisipartei juht võidukõnes Tööpartei liidri poole pöördudes. "Te maksite ja maksate veelgi kõrget hinda oma rolli eest okupeeritud Palestiinas Gaza sektoris toimuva katastroofi võimaldamise, julgustamise ja kinnimätsimise eest," lisas ta.

Tööpartei pressiesindaja ütles: "Meil on väga kahju, et Tööpartei ei suutnud neil järelvalimistel kandidaati välja panna ja me vabandame Rochdale'i rahva ees. George Galloway võitis ainult seetõttu, et Tööpartei ei kandideerinud."

"George Gallowayd huvitab üksnes viha ja lahkhelide tekitamine. Parlamendiliikmena on ta meie kogukondades ja avalikkuses hävitav jõud," lisas pressiesindaja.

Galloway sai rahvusvaheliselt tuntuks 2005. aastal, kui ta kutsuti USA senatisse Iraagi asjus tunnistust andma. USA senati komitee süüdistas siis Gallowayd Saddam Husseini valitsuselt pistisevõtmises. Varem töötas Galloway veel ka Venemaa riigimeedia heaks.