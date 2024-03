Kohalikud teed on hakanud sula tõttu lagunema

Teed on hakanud saabunud sula tõttu lagunema, mis tähendab seda, et inimesed ei pääse nii lihtsalt kodust liikuma, teisalt ei jõua ka teenused nendeni. Paljud omavalitsused on juba kehtestanud teedele massipiirangud samas tuntakse muret, kust leida raha teede remondiks.

77-aastane Aime Kauts elab koos oma pojaga Põlvamaal Koolma külas. Teede lagunemine ja porivangi jäämine on seal iga-aastane paratamatus, mis tänavu saabus oodatust varem. Muuhulgas tähendab see näiteks seda, et postiljon sinna enam posti ei too.

"Ta (postiljon – toim.) ütles nii, et ta paneb Leevi kauplusesse posti; meie ütlesime, aga kuidas me kaupluse juurde saame? Kui tema ei saa meie külla, kuidas meie peame Leevile saama? Ja jumalale tänu, et meil ühtegi suurt õnnetust ei ole olnud. Siin paar nädalat tagasi naabril põles laut maha. Praegu tuletõrje – kas oleks tulnud need 20-tonnised masinad siia või?" rääkis Kauts.

Samal ajal paigaldab valla taristuspetsialist Rainis Oper kergkattega teedele massipiirangu märke. Tema sõnul tuleb valda iga päev kaebusi lagunevate teede pärast, samas raha teede korrashoiuks napib.

"Selles suhtes on kriitiline (olukord) küll, et raha on suhteliselt vähe remondiks ja teeme niimoodi, et kõige kriitilisematest kohtadest (hakkame) pihta," lausus Oper.

Kuigi teede lagunemine on alles alguses, on mure enamikes omavalitsustes ühesugune.

"Ütlen täitsa ausalt ja siiralt, et ma arvan, et ühegi omavalitsuse eelarvest teedele eraldatud summadest päriselt ei jätku. Nende parandamine on nagu Tallinna linna ehitamine, see ei saa tõenäoliselt kunagi valmis," ütles Kanepi valla majandusosakonna juhataja Rain Sangerneb.

Et teid halvima eest kaitsta, kehtestavad omavalitsused massipiiranguid. Kanepi vallas kehtestati need tänavu kolm nädalat varem kui varasematel aastatel. Need piirangud puudutavad aga kõige otsesemalt metsandussektorit, mistõttu on nii mõnelgi pool jäänud puude kuhilad kiirelt sulale läinud ilma tõttu kuivemate ilmade ootele. Juba on aga vald pidanud tegema ka erandeid.

"Me oleme praeguseks väljastanud neli piiranguaja luba, kaks luba oleme väljastanud teehooldusmasinatele, loomulikult pidime väljastama loa aktsiaseltsile Eesti Keskkonnateenused, et inimeste prügi saaks ära veetud," lausus Sangerneb.

Olukorra muudab eriti keeruliseks kartus, et sulaperiood venib pikale, mis mõjub teedele eriti halvasti.