Fotod ja video: diviisi suurtükiväepataljon katsetas uut kaudtule laskemoona

Uue moonaga on diviis võimeline kaudtulega hävitama liikuvaid ja kindlustatud vastase sihtmärke senisest täpsemalt ja kaugemal.

Uus 155 mm kildfugassmürsk pärineb Saksamaa tootjalt Rheinmetall ja on mõeldud kuni 40 kilomeetri kaugusel olevate jalaväe ja keskmiselt soomustatud sihtmärkide vastu võitlemiseks. Kuni 70-kilomeetrise laskekaugusega täppismürsu VULCANO eesmärk on vastase keskmiselt soomustatud punktsihtmärkide hävitamine. Seda moona saab kasutada nii statsionaarsete kui ka liikuvate sihtmärkide jaoks.

Lähitulevikus saavad diviisi suurtükiväelased relvastusse ka vastase soomustehnika purustamiseks mõeldud mürske. Tankitõrjemürsk BONUS sisaldab autonoomseid "lase ja unusta" põhimõttel toimivaid soomusläbistavaid lõhkepäid ja selle laskeulatus on umbes 35 kilomeetrit.

Diviisi suurtükiväepataljoni peamine ülesanne sõja ajal on jalaväe- ja manööverüksuste toetamine kaudtulega ja kõrge tasuvusega sihtmärkide hävitamine. Diviisi suurtükiväepataljon on kaudtulealaste oskuste ja teadmiste keskus kaitseväes.

Diviis on kaitseväe suurim maismaa struktuuriüksus, mille tegevuspiirkond hõlmab kogu Eesti territooriumi. Diviis on kaitseväe juhataja käsuõigusega antud NATO käsuahelasse ja allutatud NATO Kirdekorpusele. Diviis täidab Eesti sõjalises kaitses kahte peamist eesmärki: seob omavahel maakaitseringkondade, brigaadide ja teiste väeliikide lahingud ning on ühenduslüli liitlaste ja nende sõjaliste võimete vahel.