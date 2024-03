Sulailm on mitmel pool metsatööstuste töö pausile pannud

Kui tavapäraselt on veebruari lõpp ja märtsi algus olnud metsanduses oluline tööaeg, siis praegust olukorda vaatavad metsatööstused suure murega. Metsa ülestöötamismasinad on pandud seisma ning lankidelt vastuvaatavad põhjatud mudamülkad annavad vastuse, miks.

"Praegu on ju nii pehme, et siin normaalsetel tingimustel tööd enam teha ei saa. Ettevõttes ju kõik kulud suurenevad selle pinnase pehmuse tõttu ja me ju lõhume metsa pinna täiesti katki, et kas nende rööbaste metsa tegemine on üldse täna teretulnud. Antud hetkel on meil nüüd kolm tööd tegemata jäänud, ühe andsin just eelmine nädal ära, seda ma üldse vastu ei võtnud," selgitas Forepla OÜ tegevjuht Margus Võsunurm.

Metsamajandamisega tegelevas Valga Puus tõdetakse, et kui talv nii varakult lõppeb, jääb ka tööde tegemiseks vähem aega, mis kokkuvõttes mõjutab kogu sektorit.

"Märtsis ikkagi suure tõenäosusega see tööde maht, mis nüüd tavapäraselt märtsis peaks tegema, väheneb kindlasti vähemalt poole võrra kui mitte rohkem. Kevadeks kõik niimoodi sulab, kuivab ära, siis hakkab kohe ju linnurahu pihta ehk meil see sundpaus töö tegemiseks venib väga pikaks," rääkis Valga Puu ressursijuht Jüri Tambets.

Ta lisas, et nemadki on pannud sula tõttu töid pausile. Muret teevad ka teedel kehtestatud massipiirangud.

"Suure tõenäosusega palju teid ikkagi pannakse ka kinni ja meil juba jääb sellepärast seisma, et meil ei lubata masinate ega suurte masinatega väikeste teede peal liikuda," sõnas Tambets.

Pausile pandud metsatööd mõjutavad otseselt saeveskeid. AS Barruse kasvava metsa ostujuht Kristjan Kund ütles, et tavapäraselt on praegusel ajal kogutud materjali lattu, aga nüüd saadatakse iga päev kaks-kolm kõnet, kus teatatakse, et muutunud ilmastiku tõttu materjali saabumine viibib.

"Kuna praegu on veel see aeg aastas, kui võiks laoseisu kevadeks kasvatada, siis see hakkab nüüd natuke keeruliseks muutuma, kuna teed on kinni, raied on peatatud ja varsti ka linnurahu on tulemas. See esitab väljakutseid, et saada vajalik laoseis kokku," rääkis ta.

Metsandusettevõtted ei välista, et liiga varakult saabunud sula võib mõjutada ka palgi hinda.