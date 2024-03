Haapsalu saab sügisel uue päästekomando hoone

Päästeameti uus Haapsalu komando tuleb linna Tallinna-poolse sissesõidutee äärde. See läheb koos sisustusega maksma umbes 5,5 miljonit eurot, millele lisandub käibemaks.

Et uus hoone tähendab päästjate jaoks kaasaegsemaid töötingimusi, on iseenesestmõistetav, kuid lisaks võimaldab uue komando asukoht jõuda päästjatel kiiremini suurema hulga inimesteni.

"Vana komando asub Haapsalu linnas raudteetammi taga ja päästjate ligipääs linna on raskendatud vana raudteetammi tõttu. Aga see komando, me tõime selle linna äärde ja siit me saame pakkuda kiiret abi rohkem kui 4000 inimesele ehk viie minutiga me jõuame rohkematele inimestele kohale kui kunagi varem," selgitas päästeameti lääne päästekeskuse juht Heiki Soodla.

Uues komandos hakkab töötama umbes 30 teenistujat, kellest 23 on päästjad.

"Vanas komandos töötingimused päästjatel on alla igasugust arvestust. Meie mõte ja soov on tuua päästjad sisuliselt keldrist välja kaasaegsetesse tingimustesse, kaasaegsesse ja ohutusse hoonesse ja seda kõike sellepärast, et me suudaksime ühiskonnale pakkuda kvaliteetsemat päästeteenust," ütles Soodla.

Uue komandohoone sarikapidu on juba peetud. Riigi Kinnisvara aktsiaseltsi kinnisvaraarenduse direktor Tarmo Mändmets ütles, et uus Haapsalu päästekomando peaks valmis saama tänavu sügisel.

Tema sõnul on Eestis praegu pooleli mitme päästekomando ehitus.

"Sealhulgas Paide komando, mis avatakse samamoodi suve viimases lõpus, ja on ka Kilingi-Nõmme komando, mis umbes suvekuudel saab valmis," rääkis Mändmets.

Haapsalu päästekomando hoone arhitekt on Juhan Rohtla arhitektuuribüroost KUU Arhitektid ja selle projekteeris osaühing Acto Consult. Komandot ehitab ettevõte Ehitustrust.