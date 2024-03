Tallinnas asuv spordibaar näitab Venemaa jalgpallimängu

Tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve ameti (TTJA) sõnul kuulub telekanal NTV Venemaa 53 telekanali hulka, mis on Euroopa Liidu sanktsioonide all.

Samuti seisab TTJA vastuses "Aktuaalsele kaamerale": "Sanktsioonide tõttu on vaid piiratud spordiülekannete vaatamise viisid, sest mitmed telekanalid, mis muu sisu hulgas näitavad ka spordiülekandeid, on sanktsioonide all. Kui aga ülekannet näitab telekanal, mis ei ole sanktsioonide all, siis selle sisu avalikult baaris esitlemine ei ole keelatud. Sel juhul ei ole tegevus ebaseaduslik, vaid langeb pigem eetika ja moraali kategooriasse."

Baari omaniku Imedi Kekeišvili sõnul tema ja tema klientide jaoks on sport poliitikast väljas.

"Me ei sekku poliitikasse. Me lihtsalt naudime ilu. See on Vene jalgpalli aastamäng. Me tahame lihtsalt seda vaadata. Ma ei arva, et me midagi rikume. Kui aga same ametliku kirja, et Vene jalgpalli näidata ei tohi, siis see on poliitiline otsus ja loomulikult me seda enam ei näita," ütles ta.