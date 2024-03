Nädal lõpeb päikeselise ilmaga

Pühapäev on päikesepaisteline, uuel nädalal läheb jahedamaks.

Pühapäeva öö on selge ja vähese pilvisusega ning sajuta. Paiguti võib olla ka udu. Tuul puhub kagust ja idast 3 kuni 9 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on -3 kuni +1 kraadi.

Hommik pilvkattesse muudatusi ei too. Puhub nõrk kagutuul ning kraadid jäävad vahemikku -2 kuni +1.

Päev tuleb päikesepaisteline. Puhub kagu- ja idatuul 3 kuni 9, saartel puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Sooja on 2 kuni 8 kraadi.

Päikesepaistet ja sajuta päevi jagub ka uue nädala algusesse. Esmaspäev ja teisipäev tulevad üsna sarnase ilmaga – öine keskmine temperatuur püsib -3 kraadi juures, päevane +2 ja +3 kraadi lähistel. Taevas on selge või vähese pilvisusega.

Kolmapäev ja neljapäev on aga juba pisut jahedamad, kolmapäeva ööseks lubab külma 3 kuni 9 kraadi, päeval on -1 kuni +3 kraadi. Prognoos neljapäevaks on üsna sarnane, küll aga õhtuks pilvisus kõikjal tiheneb.