Oluline pühapäeval, 3. märtsil kell 8.55:

- Ukraina korraldas suure droonirünnaku Krimmile;

- Põhja-Korea mürsutarned Venemaale võivad olla peatunud;

- ISW: Venemaa on taktikaliste eeliste saamiseks valmis oma lennukitega riskima;

- Ukraina pühapäeval esitatud hinnangu kohaselt kaotasid Vene väed ööpäevaga 1160 sõjaväelast, 16 tanki, 28 jalaväe lahingumasinat, 35 suurtükisüsteemi ning ühe lennuki.

Ukraina korraldas Krimmile suure droonirünnaku

Vene kaitseministeeriumi teatas Ukraina suurest droonirünnakust okupeeritud Krimmi poolsaarele, Venemaa väitel tulistasid tema õhutõrjesüsteemid alla kõik 38 väljalastud Ukraina drooni. Ukraina ja Venemaa sotsiaalmeediakanalites levisid teated võimsatest plahvatustest Feodossia sadamas.

Venemaa kaitseministeerium ei öelnud Telegrami sõnumirakenduses avaldatud teates, kas droonirünnak põhjustas ka materiaalset kahju või inimohvreid.

Samas teatasid okupatsioonivõimud varem, et maanteeliiklus Feodossia lähedal oli oluliselt piiratud. Samuti peatati liiklus Ukrainalt annekteeritud Krimmi poolsaart Venemaa mandriosaga ühendaval sillal, kuid see taastus varahommikul.

Multiple explosions reported tonight in Russian-occupied Feodosia, Crimea. pic.twitter.com/51sgdURvjv — OSINTtechnical (@Osinttechnical) March 3, 2024

Venemaa ja Ukraina sotsiaalmeedia tsiteeris Feodossia elanikke, kes teatasid, et pühapäeval kohaliku aja järgi kell kaks öösel kuuldi võimsaid plahvatusi sadama ja naftabaasi piirkonnas.

Põhja-Korea mürsutarned Venemaale võivad olla peatunud

Vene vägedele toeks olnud suurtükimürskude tarned Põhja-Koreast võivad olla peatunud, usuvad Lõuna-Korea analüütikud.

Satelliidifotod näitavad, et neli Vene konteinerlaeva, mida arvati olevat vedanud mürsulaadungeid, ei ole alates 12. veebruarist Põhja-Korea sadamates käinud, vahendas Briti väljaanne The Telegraph (https://www.telegraph.co.uk/world-news/2024/03/02/north-korea-stops-sending-shells-to-russia-seoul-claims/).

"Ei ole selge, kas see on tingitud tootmisraskustest Põhja-Korea relvatehastes või mõnest muust probleemist," teatas Põhja-Korea teemadele keskendunud uurimiskeskus NK Pro viidates satelliidifotodele. "Paistab, et Põhja-Korea ei ole tarninud selle aja jooksul konteinereid ekspordikaile."

NK Pro teatas, et neli Vene konteinerlaeva, mille nimed on Lady R, Angara, Maia-1 ja Maria, on alates augustist, mil Põhja-Korea diktaator Kim Jong-un nõustus relvastama Venemaad vastutasuks kosmosetehnoloogia eest, teinud Põhja-Koreasse 32 reisi.

Arvatakse, et Põhja-Korea on saatnud Venemaale kuni kolm miljonit mürsku, aidates sellega Vene relvajõududel saada suure eelise Ukraina vägede ees, mis on raskustes, kuna lääneriigid ei ole suutnud teda piisavalt kiiresti varustada.

Suurem osa Põhja-Korea mürske on toodud Venemaale laevaga, kuigi NK Pro teatel võivad tarned nüüd olla üle viidud raudteele. "Ei saa välistada, et relvi toimetatakse Venemaale õhu- või raudteetranspordiga," märkis NK Pro.

ISW: Venemaa riskib taktikaliste eeliste saamiseks oma lennukitega

Vene relvajõud on Avdijivka suunal taktikaliste eeliste saavutamiseks valmis veel oma lennukeid kaotama, vahendas portaal Unian pühapäeval USA mõttekoja Sõjauuringute Instituut (ISW) hinnangut.

"Vene väed on Ida-Ukrainas taktikaliste eeliste taotlemisel valmis riskima õhujõudude täiendavate kaotustega, tõenäoliselt piki Avdijivka-Donetski liini," märkis ISW.

Aruandes märgitakse, et lennukite kaotus ajendas okupante ajutiselt lennuväe aktiivsust vähendama, kuid viimase aja kaotused ei ole veel sundinud neid oma taktikaliste õhujõudude tegevust kärpima.

ISW hinnangul saavutasid Vene väed enne Avdijivka hõivamist õhus lokaalse ülekaalu. Nüüd püüavad nad seda ülekaalu taastada, et toetada taktikalist edasiliikumist Avdijivka teljel, ning on otsustanud, et pealetungioperatsioonide jätkamine õhutoetusega kaalub üles riski kaotada rohkem lennukeid.

ISW analüütikud on seisukohal, et 15 lennuki ja mitme piloodi kaotus kahe nädala jooksul ei ole Vene relvajõudude jaoks märkimisväärne, arvestades, et Venemaal on umbes 300 erinevat Su-tüüpi hävitajat.

Ukraina teatas laupäeval kahe Vene hävitaja Su-34 allatulistamisest.

Ukraina sõjaväe teatel on alates 17. veebruarist alla tulistatud 15 Vene lennukit.

Ukraina teatel kaotas Venemaa ööpäevaga 1160 sõdurit

Ukraina relvajõudude pühapäeval esitatud hinnang Vene vägede senistele kaotustele sõjas alates Venemaa täieulatusliku sõjalise kallaletungi algusest 2022. aasta 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 416 800 (võrdlus eelmise päevaga +1160);

- tankid 6640 (+16);

- jalaväe lahingumasinad 12 639 (+28);

- suurtükisüsteemid 10 188 (+35);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 1003 (+0);

- õhutõrjesüsteemid 696 (+0);

- lennukid 347 (+1);

- kopterid 325 (+0);

- operatiivtaktikalised droonid 7843 (+14);

- tiibraketid 1915 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 13 332 (+65);

- laevad / paadid 25 (+0);

- allveelaevad 1 (+0);

- eritehnika 1620 (+3).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.