Saaremaal on näitusel väljas viimase saja aasta kasukad

Umbes sajandi vanune kasukas võiks olla selle kasukanäituse A ja veel eelmisel aastal kauplusest ostetud kunstmaterjalist kasukas näituse O. Kõik ülejäänud 68 kasukat mahuvad oma vanusega nende A ja O kasukate vahele.

"Kui mul tuli näituse pealkiri, "Soe ja karvane ajalugu", siis oleks sinna üsna tore olnud lisada ka sõna, et ajaloohõnguline. Sest need kasukad heas mõttes haisesid küll keldrite, küll kuuride järele. Neid oli lihtsalt igaks juhuks hoitud," ütles kasukanäituse korraldaja Kai Kallas.

"See vaimne pärand, kõik need lood, mida inimesed edasi räägivad ja elustavad, mis tuleb neile meelde nende kasukatega, see on hästi-hästi oluline väärtus," lausus Mihkli talumuuseumi külastusjuht Margit Tammeleht.

Kasukas ei olnud külmade talvedel mitte ainult linnatänavatel käimiseks, see oli ka praktiline maal .

"See oli ikkagi soe asi ja võin öelda oma ema näitel, et kasukas pandi selga, ratta sarve pandi piimanõud ja mindi meiereisse," lausus Kallas.

Kallas ütles, et maapiirkondades võis enam kui pool sajandit tagasi kasukakultuurile saatuslikuks saada üks teine riietusese.

"Puhvaikale pannakse see süü, et kui tuli Nõukogude ajal puhvaika ehk vatijope moodi. Neid jagati tasuta kolhoosnikele ja siis kasukas jäi tagaplaanile" lausus ta.