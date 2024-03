Algav nädal tuleb veel jahe, kuid päikseline

Esmaspäeva öösel ja hommikul on termomeetril miinuskraadid ning kohati võib olla udu. Päev aga tuleb meil üpriski soe ning enamjaolt selge ja sajuta.

Ööl vastu esmaspäeva on Eestis taevas selge, kuid paiguti tekib udu ning on jäiteoht. Puhub kagu- ja idatuul 1 kuni 5, Lääne-Eesti saartel 3 kuni 9 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on -2 kuni -6, rannikul kohati null kraadi.

Esmaspäeva hommik on selge ja sajuta ilm, kuid kohati võib ikka udu ja jäidet olla. Puhub nõrk idakaare tuul ning termomeetrinäit jääb 0 ja -5 kraadi vahele.

Ka päev tuleb selge või vähese pilvisusega ning kuiv. Puhub ida- ja kirdetuul 3 kuni 9, õhtul põhjarannikul iiliti kuni 13 meetrit sekundis. Õhutemperatuur tõuseb päeval 2 ja 7 plusskraadi vahele.

Kui teisipäeval on taevas muutlik, siis kolmapäevaks on juba tõeliselt päikeselist ilma oodata. Neljapäevast hakkab pilvisus taas tasapisi paiguti tihenema. Samas sademeid pole karta ühelgi päeval. Kui öösel langeb õhutemperatuur veel kõikjal kindlalt miinuspoolele, siis päeval tõuseb valdavalt plussi. Nii on teisipäeval sooja keskmiselt 2, kolmapäeval 3, neljapäeval 1 ning reedel 3 kraadi.