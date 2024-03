Sõja 740. päev: Bahmuti lähedal käivad ägedad lahingud

Oluline esmaspäeval, 4. märtsil kell 22.45:



- Ukraina õhujõud pommitasid Vene vägesid Hersoni oblastis okupeeritud alal;

- Ukraina luure häkkis Vene kaitseministeeriumi võrku;

- TASS: Samara oblastis toimunud plahvatuses sai kahjustada sild;

- Ukraina: Venemaa saadab okupeeritud aladele eriüksusi enne Putini valimisi;

- Ukraina peastaap: Venemaa ründab aktiivselt Avdijivka ja Novopavlivka piirkonnas;

- Bahmuti lähedal käivad ägedad lahingud;

- Venemaa on nädalaga rünnanud Ukrainat sadade pommide ja rakettidega;

- Zelenski kinnitas seitsme Vene sõjalennuki hävitamist nädala jooksul.

Ukraina õhujõud ründasid Vene sihtmärki Hersoni oblastis

Ukraina õhujõud tabasid esmaspäeval Vene vägesid Hersoni oblastis okupeeritud alal.

Ukraina õhujõudude komandör kindralleitnant Nikolai Oleštšuk kirjutas sotsiaalmeedias, et vaenlast tabati juhitava pommiga. "Aitäh õhujõudude pilootidele nende eduka lahingutöö eest," lisas ta.

Ukrainska Pravda kirjutab, et sotsiaalmeediasse lisatud video järgi kasutasid Ukraina õhujõud ilmselt Prantsusmaa AASM-250 Hammeri lennukipommi.

Šmõhal: Poola põllumeeste blokaad ei takista relvatarneid Kiievile

Poola põllumeeste blokaad Ukraina piiril ei ole avaldanud mõju sõjalise või humanitaarabi tarnetele Kiievile, mis sõdib Venemaaga, ütles Ukraina peaminister Denõss Šmõhal esmaspäeval.

Põllumehed on tõkestanud liiklust piirialal ja muudel maanteedel, et avaldada meelt nende sõnul ebaausa konkurentsi vastu toidukaupadele, mis sisenevad Poola turule Ukrainast.

"Pole olnud ühtegi relvade ja sõjalise tehnika, humanitaarabi või kütuse tarnimise juhtumit Ukrainale, mida oleks blokeeritud," ütles Šmõhal pressikonverentsil Kiievis.

Ukraina ja Poola vahelised suhted on olnud piiritüli ja viljavaidluse tõttu pingelised, seda vaatamata asjaolule, et Varssavi on Kiievi üks tulisemaid toetajaid.

Võimud on täheldanud vähemalt neli juhtumit, kui Poola põllumehed on valanud Ukraina vilja maha veokitelt ja kaubarongidelt.

Ukraina president Volodõmõr Zelenski ütles pühapäeval, et olukord väljus juba ammu majanduse ja moraalsuse piirest.

Ukraina kutsus läänt külmutatud Vene varasid üle andma

Ukraina kutsus esmaspäeval läänt andma Kiievile kontrolli konfiskeeritud Vene varade üle, et kasutada neid riigi ülesehitamiseks.

"Vene varade konfiskeerimisest peaks saama kindel toetusallikas meie riigile ja meie ülesehituse rahastamisele," ütles Ukraina peaminister Denõss Šmõhal pressikonverentsil.

Washingtonis ja Euroopas kasvavad üleskutsed asutada Ukraina jaoks fond, milleks kasutataks lääne poolt pärast Venemaa sissetungi Ukrainasse külmutatud Vene pangakontosid, investeeringuid ja muid varasid.

Šmõhal kutsus lääneriike tegutsema kiiresti enne valimisi ja võimalikke poliitilisi muutusi.

"Me vajame ettearvatavust ja stabiilsust, mis ei sõltuks ajast ning maailmas aset leidvatest poliitilistest kõikumistest ja valimistsüklitest," ütles Ukraina peaminister.

USA rahandusminister Janet Yellen ütles eelmisel nädalal, et varade Ukraina kasutusse andmiseks on tugev moraalne põhjendus ning kutsus G7 riike võimalusi uurima.

Venemaa on nimetanud sellekohaseid ettepanekuid "destruktiivseteks" ning lubanud vastulööki, kui konfiskeeritud varad suunatakse Ukrainale.

Ukraina luure häkkis Vene kaitseministeeriumi võrku

Ukraina kaitseministeeriumi luurepeavalitsuse küberasjatundjatel õnnestus DDoS-i rünnaku tagajärjel pääseda Venemaa kaitseministeeriumi serveritesse, teatas luurepeavalitsuse pressiteenistus.

"Nüüd on Ukraina luurel teabe kaitse ja krüptimistarkvara, mida kasutab Venemaa kaitseministeerium, samuti hulgaliselt Venemaa kaitseministeeriumi salajasi ametlikke dokumente. Jutt on käskudest, korraldustest, aruannetest, ettekannetest ja muudest dokumentidest, mis ringlesid 2000 Venemaa jõuametkonna struktuuriüksuse vahel," seisis avalduses.

Rõhutatakse, et saadud teave võimaldab panna paika Venemaa kaitseministeeriumi ja selle üksuste süsteemi tervikliku struktuuri.

"Saadud andmete analüüs aitas tuvastada ka kindralid ja teised kõrged Venemaa kaitseministeeriumi struktuuriüksuste juhid, samuti nende asetäitjad, assistendid, asjatundjad – kõik, kes kasutasid elektrooniliseks dokumendihalduseks tarkvara nimetusega "Bjurokrat". Näiteks jõudis Ukraina sõjaväeluure käsutusse Venemaa asekaitseministri Timur Vadimovitš Ivanovi ametlik dokumentatsioon," selgitas luurepeavalitsus.

TASS: Samara oblastis toimunud plahvatuses sai kahjustada sild

Samara oblastis asuv raudteesild sai kahjustada plahvatuse tõttu, teatas esmaspäeval Vene riiklik uudisteagentuur TASS.

Raudteeliiklus sillal on suletud, ütlesid varem Vene ametnikud.

Enne ametlikke teadaandeid kirjutasid plahvatusest ka mitmed Vene Telegrami kanalid, mille käsutusse jõudsid ka fotod sündmuspaigaist.

Plahvatuses kahjustada saanud sild Samara oblastis. Autor/allikas: UKRAINSKA PRAVDA/TELEGRAM

Ukraina: Venemaa saadab okupeeritud aladele eriüksusi enne Putini valimisi

Ukraina rahvusliku vastupanukeskuse teatel suurendab Venemaa eriüksuste kohaolekut okupeeritud aladel asuvates linnades.

Lisaüksuste saatmise põhjuseks on Vene presidendivalimisteks valmistumine, mida korraldatakse ka okupeeritud aladel, mille annekteerimisest teatas Moskva 2022. aasta septembris. Antud annekteerimine on rahvusvahelise õiguse kohaselt tühine.

Lisaks eriüksustele saadetakse kohapeale ka Vene rahvuskaardi ja politsei üksusi. Vastupanukeskuse sõnul on juhtimine kohapeal Vene FSB käes ning uute üksuste peamiseks ülesandeks on Ukraina partisanide tabamine.

Vene võimud kardavad, et Ukraina partisanid suudavad nurjata niinimetatud Vene presidendivalimiste korraldamise okupeeritud aladel.

Varem teatas Rahvuslik Vastupanukeskus, et Vene okupatsiooniadministratsioonide ametnikud käivad koos relvastatud isikutega tsiviilelanike kodudes ning nõuavad neilt kinnitusi niinimetatud valimistel osalemise kohta.

Kremli poolt avaldatud helisalvestis sisaldab väiteid, et Briti sõdurid aitavad ukrainlastel kasutada Storm Shadow rakette

38-minutiline kõneluste salvestus postitati reede õhtul Venemaa sotsiaalmeediasse. Jutuajamisest osavõtjad arutasid Saksamaal toodetavate Taurus rakettide võimalikku kasutamist ja nende potentsiaalset mõju. Jutuajamine hõlmas ka kaugmaarakettide kasutamist, mida on Ukrainale tarninud Prantsusmaa ja Suurbritannia. Kõnes väidavad Saksa ohvitserid, et brittidel on mõned inimesed ka kohapeal, prantslastel neid pole, vahendas The Guardian.

Berliin teatas, et tegemist on infosõjaga, mida Venemaa peab.

Ukraina peastaap: Venemaa ründab aktiivselt Avdijivka ja Novopavlivka piirkonnas

Ukraina peastaabi teatel toimus viimase ööpäeva jooksul 78 sõjalist kokkupõrget Ukraina kaitsjate ja Vene okupatsioonivägede vahel.

Enim Vene rünnakuid leidis aset Novopavlivka ja Avdijivka piirkonnas, kus Vene väed ründasid vastavalt 30 ja 20 korda.

Lisaks ründasid Vene väed 11 korda Kupjanski piirkonnas, viis korda Lõmani piirkonnas, viis korda Bahmuti piirkonnas ja kolm korda Zaporižžja oblastis Orihhivi linna lähedal.

Venemaa tegi seitse raketi- ja 50 õhurünnakut ning tulistas 112 korda mitmikraketiheitjatest Ukraina vägede positsioonide ja Ukraina asulate pihta.

Suurtükirünnakute alla sattus üle 80 asula Tšernihivi, Sumõ, Harkivi, Luhanski, Donetski, Zaporižžja, Dnipropetrovski, Hersoni ja Mõkolajivi oblastis.

Samal ajal tabas Ukraina õhuvägi seitset Vene vägede koondumispaika.

Ukraina kaitsjad tulistamas miinipildujast Bahmuti lähedal. Autor/allikas: SCANPIX/AP/EFREM LUKATSKY

Bahmuti lähedal käivad ägedad lahingud

Ukraina kaitsejõudude sõnul käivad ägedad lahingud Bahmuti lähedal asuvas Ivanivske külas, samuti ründavad Vene väed Ivanivskest põhja poole asuvat Bohdanivka küla.

"Praegu jätkab vastane rünnakuid Ivanivske asulale Bahmuti piirkonnas, käivad ägedad lahingud küla sees. Meie sõdurid osutavad kangelaslikult vastupanu ning püüavad tõrjuda vastane hõivatud aladelt välja," ütles Ukraina kaitseväe pressiesindaja Illja Jevjaš Ukraina tele-eetris.

Ta lisas, et Vene väed ründavad ka Bohdanivka küla lähedal ning Vene eesmärgiks on hõivata Bohdanivkast lõunas asuv linn Tšassiv Jar. Samas pole Vene katsed linn hõivata seni õnnestunud, ütles Jevlaš.

Pressiesindaja sõnul hoiavad Ukraina kaitsjad rindejoont ega lase vaenlasel edasi liikuda. Jevlaš lisas, et Ukraina on rajanud piirkonnas miiniväljad ja muud kaitserajatised.

Venemaa on nädalaga rünnanud Ukrainat sadade pommide ja rakettidega

Vene agressiooniarmee on alates eelmise nädala algusest lasknud ukrainlaste pihta ligi 400 juhitavat pommi, üle 50 drooni ja üle 40 raketi, teatas president Volodõmõr Zelenski oma õhtuses videosõnumis, mida vahendas uudisteagentuur UNIAN.

Zelenski avaldas ühtlasi kaastunnet nende inimeste lähedastele, kes hukkusid Odessas maja tabanud drooni tagajärjel.

"Ja täna jätkusid päästetööd Odessas. Rusude alt tõmmati välja laste surnukehad. Praeguse seisuga on hukkunud 12 inimest, kellest viis lapsed. Avaldan kaastunnet peredele ja lähedastele. Viis inimest päästeti," ütles Zelenski.

President tõi välja ka Venemaa rünnakule Donetski oblastis asuvale Kurahhovo linnale.

"Juhitud pomm tabas ühe kortermaja katust. Ilma muu eesmärgita kui terror. Vigastada sai vähemalt 16 inimest, kes kõik saavad vajalikku abi. Ja need on vaid kaks sellist rünnakut," jätkas Zelenski.

Zelenski märkis, et mitte ükski riik Euroopas ei suudaks sellisele survele ja sellisele kurjusele üksi vastu seista.

Presidendi sõnul on seetõttu oluline, et kõik rahvusvahelised liidrid ja organisatsioonid hoiaksid kokku ja reageeriksid agressori tegevusele karmilt.

"Vene president Putin ei taha rahu - ta tahab ainult sõda ja surma. Teda ei huvita, keda ta tapab. Peamine eesmärk on hävitada. Kõigepealt Ukraina ja ukrainlased. Ja siis teie, kallid partnerid," ütles president.

"Ootame tarneid, mis on eluliselt vajalikud. Ootame eelkõige USA lahendust," toonitas Zelenski.

"Me vajame oma partneritelt rohkem õhutõrjet. Me peame Ukraina õhukilpi tugevdama ja suurendama oma inimeste kaitset Venemaa terrori eest. Rohkem õhutõrjesüsteeme ja rohkem rakette õhutõrjesüsteemidele säästab elusid," ütles president.

USA esindajatekoja spiiker Mike Johnson rõhutas teisipäeval taaskord, et vabariiklaste kontrolli all olev esindajatekoda ei liigu Ukraina abi ega millegi muuga edasi ilma reformita immigratsiooniküsimustes.

Zelenski kinnitas seitsme Vene sõjalennuki hävitamist nädala jooksul

Ukraina president Volodmõr Zelenski kinnitas pühapäevaõhtuses pöördumises rahva poole seitsme Vene sõjalennuki hävitamist nädala jooksul, edastas uudisteagentuur UNIAN.

"Ainuüksi viimase nädala jooksul on Ukraina sõjavägi hävitanud seitse Vene sõjaväelennukit, mida okupandid kasutavad pommide viskamiseks ja inimeste tapmiseks," sõnas riigipea.

Zelenski informatsiooni kohaselt on alates veebruari algusest agressorriigi armee kaotanud juba 15 sõjalennukit.

"Ja mida rohkem on meil võimekusi Vene lennukeid alla tulistada ja mida rohkem me hävitame Venemaa logistikat oma okupeeritud territooriumil, siis seda rohkem päästetakse ukrainlaste elusid. See sõda peaks muutuma lootusetuks just Venemaa ehk terroristide jaoks. Ja nad peavad tundma nii palju kui võimalik, et on olemas jõud, mis hävitab need, kes tahavad teiste elu hävitada. Me suudame seda pakkuda. Ja kõik meie partnerid teavad, et see on vajalik," rääkis president.

Ukraina teatel kaotas Venemaa ööpäevaga 1150 sõdurit

Ukraina relvajõudude pühapäeval esitatud hinnang Vene vägede senistele kaotustele sõjas alates Venemaa täieulatusliku sõjalise kallaletungi algusest 2022. aasta 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 417 950 (võrdlus eelmise päevaga +1150);

- tankid 6648 (+8);

- jalaväe lahingumasinad 12 660 (+21);

- suurtükisüsteemid 10 210 (+22);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 1004 (+1);

- õhutõrjesüsteemid 698 (+2);

- lennukid 347 (+0);

- kopterid 325 (+0);

- operatiivtaktikalised droonid 7845 (+2);

- tiibraketid 1916 (+1);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 13 374 (+42);

- laevad / paadid 25 (+0);

- allveelaevad 1 (+0);

- eritehnika 1621 (+1).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda. Kiiev on selgitanud, et Vene elavjõu sõjakaotused sisaldavad nii surnuid kui haavatuid.