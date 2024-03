Kompartei loobus Hiina peaministri pressikonverentsi korraldamisest

Hiina peaminister on alates 1990. aastate lõpust kokku kutsunud iga-aastase pressikonverentsi. See on üks väheseid kordi, kui avalikkus näeb kompartei juhtkonna kõrget liiget riigi asju arutamas. Enam seda ei juhtu, kuna kompartei teatas, et sellist pressikonverentsi enam ei toimu, vahendas The Wall Street Journal.

Li Qiangi ametiaeg saab läbi 2028. aastal. Suure tõenäosusega ta enam parlamendi istungjärgu järel pressikonverentsi ei annagi. See otsus viitab sellele, et kompartei peasekretär Xi Jinping kaasab avalikkust üha vähem riigi juhtimisse. Xi Jinpingi isikukultus peaks seetõttu kasvama veelgi ning välisriikidel on üha raskem analüüsida kompartei tegevust.

Mõned vaatlejad leiavad, et viimane kompartei samm tähistab järjekordset pööret Pekingi aastakümneid kestnud reformide ja avanemise poliitikas. See hõlmas ka suuremat suhtlust avalikkusega.

"Ükskõik, mis põhjusel seda tehti, selline samm kipub kinnitama väiteid, et juhtimine läheb kinnisemaks ja kesksemaks. Selliste sõnumite ümberlükkamine oleks minu arvates olnud partei huvides," rääkis Londonis asuva Kings College'i teadur Kerry Brown.

Xi Jinpingi autokraatliku valitsemise ajal on välisinvestorite huvi Hiina majanduse vastu vähenenud. Süvenev deflatsioon juba kahjustab riigi majandust, riiki räsib juba suur võlakoormus.

Üks investor ütles ajalehele The Wall Street Journal, et peaministri briifingu ärajätmine on kindlasti halb signaal. Samas poleks infotundide jätkamine tema sõnul investorite muresid lahendanud.

Hiina peaministri pressikonverentsidel on pikk ajalugu.

Esimene selline pressikonverents toimus juba 1993. aastal. Zhu Rongji, kes oli aastatel 1998–2003 peaminister, kasutas pressikonverentse oma isikliku kuulsuse suurendamiseks. 2012. aastal tulid pressikonverentsil aga esile partei sisesed lahkhelid, kui toonane peaminister Wen Jiabao kritiseeris piirkonna parteijuhti Bo Xilaid.