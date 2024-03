Tarien: venelased on hakanud õhus rohkem riske võtma

Endine õhuväe ülem Jaak Tarien ütles ETV saates "Ringvaade", et venelased on hakanud lennuväega rindel rohkem riske võtma ja see on ka üks põhjus, miks ukrainlased on suutnud viimase kahe nädala jooksul alla lastu 13 Vene lennukit.

"Venemaa selgelt võtab praegu palju riske. Ilmselt neil on käsk enne valimisi palju asju saavutada. Nad pressivad maa peal peale ja võtavad ka õhus rohkem riske kui viimase kuue kuu jooksul," ütles Tarien.

Tarieni sõnul tundub, et Põhja-Koreast on hakanud lõppema mürsusaadetised Venemaale, seetõttu võib venelastel olla puudus mürskudest ning nüüd üritavad nad õhutoetusega puudusi kompenseerida.

"Aga see on kindlasti märk ka sellest, et ukrainlased on mingisuguse nipi avastanud ja vene pool ei ole seda veel ära tabanud ja ei oska vastumeetmeid kasutusele võtta," lausus ta.

Tarien märkis, et nii suure hulga Vene lennukite alla laskmine aitab kindlasti Ukrainal ka maa peal Vene aktiivsele rünnakule paremini vastu panna.

"Ta aitab Ukrainal maa peal praegu seda rindejoont hoida. Nii kaua kuni loodetavasti lääs oma abi jälle taastab ja Ukrainal on laskemoona suurtükkidest kui muudest vahenditest tuld anda," sõnas Tarien.

Tarien spekuleeris, et võimekuse poolest võib Ukraina kasutada Vene lennukite vastu Patriot rakette, samas peab Ukraina kalleid Patrioti rakette hoidma ning neid kasutatakse pigem linnade kaitseks tiibrakettide vastu. Ühe teooriana tõi ta välja ka S-200 õhutõrjesüsteemi moderniseerimise.

Rääkides Venemaa lennukist SU-34, ütles Tarien, et tegemist on hävituspommitajaga, mis tähendab, et ta on tavapärasest õhukaitsehävitajast suurem ja raskem ja tema põhiülesanne on toetada tegevust maa peal, ehk visata õhust maa peale pomme.

"See on Venemaa üks modernsemaid lennukeid, tosin aastat olnud aktiivses kasutuses. Süürias oli tema esimene lahingkasutus, nii et piloodid on saanud kogemust Ukraina operatsioonide jaoks. SU-34-l on palju tehnilisi seadmeid, mis on võrreldavad kaasaegsete lääne lennukitega. Teda hinnatakse heaks lennukiks, mis täidab oma rolli. SU-34 annab lähiõhu tuletoetust. Visatakse rindel olevate maavägede toetuseks vastase pihta pomme," rääkis Tarien.

Tarien rääkis, et kuna SU-34 peab pommi viskama umbes 40 kilomeetri kauguselt ja üsna kõrgelt, siis teeb see ta radaridele hõlpsasti leitavaks ning sel viisil ukrainlased neid tabavadki.