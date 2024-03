Riia Võidu park sai uue näo

Riias asuv Võidu park on Baltimaade suurima punaobeliski mahavõtmise järel saanud uue näo. Peagi algab ümberehitustööde teine osa ja Riia linna juhid loodavad, et ideoloogilised erimeelsused selle suure linnaala kasutamise üle jäävad minevikku.

Aeg läheb kiiresti. Päevast, mil 80 meetri kõrgune Nõukogude armeele pühendatud obelisk Riias langetati, on möödas juba rohkem kui poolteist aastat. Riia linnavalitsus loodab, et Võidu pargist kujuneb Metsapargi kõrval teine populaarne vaba aja veetmise koht. Paigas, kuhu tuldi 9. mail punaseid nelke tooma, rulatavad nüüd lapsed, vahendas "Aktuaalne kaamera".



"Töötasime välja uue kontseptsiooni, mille põhjal muutsime pargi rahvale atraktiivsemaks. Sellega kaasnes ideoloogiline muutus, et rohkem seostataks Võidu parki puhke- ja jalutuskohana ning peredele sobiva vaba aja veetmise paigana," ütles Riia linnavalitsuse tegevdirektor Janis Lange.

14 hektari suurusest alast on praguseks renoveeritud üheksa hektarit ja selleks on kulunud üle kaheksa miljoni euro. Algamas on teise etapi ehitustööd ülejäänud viie hektari väljaehitamiseks. Äsja korraldas Riia linnavalitsus kohalike elanike arvamusküsitluse, kust nähtub, et enamik soovib siia ka kohvikuid ja välijõumasinaid.

Okupatsioonivägesid ülistava samba asemel on pargis nüüd jalutusrajad ja mänguvõimalused, kuid rahvas ei taha eriti kaamera ees rääkida, kas nad on muudatustega rahul või mitte. Igatahes kinnitab Riia linnavalitsus, et linnaelanike soove on arvestatud võimalikult palju ja nagu võib näha juba praegu, mil haljastus pole veel lõplikult valmis saanud, kasutatakse seda parki üsna usinalt.

Nimi - Võidu park - jääb aga alles, sest esimese Läti Vabariigi ajal tähistas see üht teist võitu - Pavel Bermondt-Avalovi vägede üle, siin peeti sõjaväeparaade ja isegi laulupidu. Võidu parki laulukaare ehitamisele tõmbas kriipsu peale Nõukogude okupatsioon. Osa lätlasi näeks Võidu parki meeleldi ka praegu pidulike sündmuste tähistamise paigana.