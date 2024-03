Oluline teisipäeval, 5. märtsil kell 5.27:

- Kertšis kõlasid tugevad plahvatused;

- Venemaa ründas Odessat taas massiliselt droonidega;

- Ukraina relvajõud peatasid Vene armee pealetungi olulises suunas;

- USA: Saksa leke on läbipaistev Venemaa katse Lääne lõhestamiseks.

Kertšis kõlasid tugevad plahvatused

Okupeeritud Krimmis asuvas Kertši linnas kõlasid ööl vastu teisipäeva tugevad plahvatused, teatas uudisteagentuur UNIAN.

Kohalikud elanikud ütlesid, et kuulsid plahvatusi linna erinevates piirkondades.

Vene Telegrami kanalid teatasid, et kella 23.30 paiku oli Kertši erinevates piirkondades kuulda kolm kuni viis võimsat plahvatust. Viis minutit hiljem oli sõidukite liiklus Krimmi sillal tõkestatud.

Venemaa ründas Odessat taas massiliselt droonidega

Vene sissetungijad ründasid Ukraina sadamalinna Odessat ööl vastu teisipäeva taas massiliselt droonidega, teatasid sõjaväelased, kelle informatsiooni vahendas uudisteagentuur UNIAN.

Linna raputasid plahvatused.

Kell 23.36 teatas Ukraina relvajõudude õhuväejuhatus Mustalt merelt Odessa suunas liikuvast ründedroonide rühmast.

Odessa oblasti kuberner Oleh Kiper kutsus Odessa linna ja Odessa oblasti elanikke üles mitte lahkuma varjenditest.

Kell 00.20 kõmatasid Odessa linnas korduvalt plahvatused.

"Jääge varjenditesse. Vaenlane ründab, meie töötame," teatas kaitsevägi.

Kella ühe paiku lähenes linnale järjekordne grupp ründedroone.

Õhuhäire töö lõppes alles kella kolme paiku.

Ukraina relvajõud peatasid Vene armee pealetungi olulises suunas

Ukraina väed peatasid Vene sissetungijate edasitungi Novoselovka, Berdõtši, Tonenkoje, Pervomaiskoje ja Nevelskoje asulate piirkonnas, vahendas uudisteagentuur UNIAN esmaspäeval sõjaväe informatsiooni.

Tauria väerühma eestkõneleja Dmõtro Lõhhovoi sõnul on Ukraina kaitsjad viimase ööpäeva jooksul tõrjunud 21 Venemaa rünnakut selles suunas.

"Venemaa otsese rünnaku kõige kuumemas suunas on olukord stabiliseerunud ja vaenlase edasitung peatatud. Berditši ja Tonenkoje külad on osaliselt kontrolli all. Kaitsevägi teeb oma tööd tekitades vaenlasele olulisi kaotusi. Vaenlase edasitung siinkohal peatati," rääkis sõjaväelane.

Väljaande Bild andmetel on Ukraina kaitsjad rajanud kaitset mööda Berdõtši-Semjonovka-Orlovka-Tonenkoje joont ja hoiavad kaitset piki veehoidlaid okupeeritud Avdijivkast läänes.

USA: Saksa leke on läbipaistev Venemaa katse Lääne lõhestamiseks

Valge Maja lükkas esmaspäeval tagasi lekkinud helisalvestise Saksa armee kõrgematest ohvitseridest, kes arutasid Ukraina sõda, kui Venemaa läbipaistva katse tekitada lahkarvamusi Kiievi lääneliitlaste vahel.

"See on venelaste ilmne ja läbipaistev katse külvata lahkarvamusi, näidata olematuid erimeelsusi ning püüda jätta muljet, et lääs pole ühtne," ütles riikliku julgeolekunõukogu pressiesindaja John Kirby.

Saksa kaitseminister Boris Pistorius süüdistas pühapäeval Venemaa režiimi juhti Vladimir Putinit katses tekitada lõhestatust Saksa relvajõudude konfidentsiaalse jutuajamise lekitamisega Ukraina sõja kohta.

38-minutiline kõneluste salvestus postitati reede õhtul Venemaa sotsiaalmeediasse. Jutuajamisest osavõtjad arutasid Saksamaal toodetavate Taurus rakettide võimalikku kasutamist ja nende potentsiaalset mõju.

Jutuajamine hõlmas ka kaugmaarakettide kasutamist, mida on Ukrainale tarninud Prantsusmaa ja Suurbritannia.

Pistorius avaldas lootust, et Putin ei suuda segadust külvata.

"See on osa infosõjast, mida Putin peab," lisas minister.