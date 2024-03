Air Baltic teatas käibe- ja kasumirekordist

Air Balticu eelmise aasta müügitulu oli 34 protsenti suurem kui 2022. aastal, mil see ulatus poole miljardi euroni.

Kasum kasvas samal ajal 88 miljoni euro võrra: üle-eelmisel aastal jäi lennufirma 54 miljoni euroga kahjumisse, mullu teenis aga 34 miljonit eurot kasumit. Tegu on 1995. aastast tegutseva Air Balticu ajaloo suurima kasumiga.

Aasta jooksul vedas Air Baltic 4,54 miljonit reisijat ja neidki oli 36 protsenti eelnenud aastast enam. Lendude arv kasvas ligi kolmandiku võrra 65 500 juurde. See näitaja sisaldab ka lende, mida tehti teistele lennufirmadele väljarenditud lendudega.

Ettevõtte EBITDAR ehk kasum enne intresse, makse, kulumit ja renti oli 159 miljonit eurot ja kasvas aastaga samuti 76 miljoni euro võrra.

Air Balticu president ja juhatuse esimees Martin Gauss ütles, et neil oli väga edukas kasvuaasta, kus rekordiline oli nii müügitulu maht kui ka kasum lennufirma ajaloos.

"Koos teiste positiivsete ärilise tulemuslikkuse näitajatega on Air Baltic ületanud pandeemiaeelset taset," lausus Gauss.

Eelmisel aastal käivitas Air Baltic 38 uut otselendu ja kokku oli nende lennuvõrgustikus 126 sihtkohta. Praegu on neil 47 Airbus A220-300 lennukit, kuid tänavu peaks lisanduma veel kolm sellist lennukit. Lisaks teatas Air Baltic mullu novembris kokkuleppe soetada veel 30 Airbus A220-300 lennukit koos ostuvõimalusega veel 20 sama tüüpi lennukile.

Sellel aastal on lennufirma fookuses Gaussi sõnul potentsiaalne avalik aktsiate esmapakkumine ehk IPO.

Air Balticu suurim aktsionär on Läti riik, kelle osalus on 97,97 protsenti. Teistele aktsionäridele kuulub 2,03 protsenti ettevõttest.

Tänavu veebruaris kirjutas Läti meedia, et Air Balticul on jäänud pool aastat, et maksta tagasi 2019. aastal võlakirjaturult viieks aastaks laenatud 200 miljonit eurot. Firma võib emiteerida uusi võlakirju või otsida juurde uusi investoreid, kuid on võimalik, et laenu maksmiseks peab Läti riik taas lennufirmale appi minema.

Veebruari keskpaiga seisuga oli Air Balticu omakapital 71 miljoni euroga miinuses.