Postimehe endine peatoimetaja liitus Parempoolsetega

"Liitun erakonnaga Parempoolsed just maailmavaatelise selguse päras," kirjutas Aavik sotsiaalmeedias. Ta lisas, et "üldmulje on paraku, et meil on praegu parlamendis kuus vasakpoolset erakonda. Sotsialismi hallide varjundite vahel valides värvilist ja rõõmsat tulevikku ei saa".

Aaviku sõnul kaalus ta pikalt, kas üldse ja kui, siis miks liituda mõne erakonnaga.

"Erakondades on palju poliitikuid, kellest on põhjust lugu pidada, aga eelmistele valimistele järgnenud aastat vaadates on muutunud üha klaarimaks vajadus toetada ilmavaatelist selgust. Segased kooslused ajavad paraku segast poliitikat, millele ei saa iga ilmaga kindel olla."

Aavik oli alates 2021. aasta 4. juunist kuni 2022. aasta 6. juunini Postimehe peatoimetaja.

Äriregistris Aaviku parteistumine teisipäeva keskpäeval veel kinnitust ei leia. Küll aga on Aavik Äriregistri andmetel varasemalt olnud nii Isamaaliidu (ja IRL-i) kui ka Sotsiaaldemokraatliku Erakonna liige, kusjuures registri järgi lausa ühel ajal.

Aavik ise selgitas seda segadust ERR-ile sellega, et liitus 1995 toonaste Parempoolsetega, kuid Isamaa teda vaatamata avaldusele välja ei arvanud.

"Parempoolsed aga liitusid THI (Toomas Hendrik Ilvese - toim) juhtimisel Mõõdukatega, milline kooslus siis muutus omakorda sotsideks. Ehk siis enne vastava riikliku sunni tekkimist ei arvanud erakonnad mind nimekirjast välja vaatamata avaldustele. Sotsiaaldemokraatlikku Erakonda pole ma kunagi astunud," selgitas Aavik.

Postimehe peatoimetaja koht on aegade jooksul olnud viljakas pinnas poliitikasse minekuks. Endistest peatoimetajatest on praegu poliitikas tegevad Lauri Hussar (Eesti 200 / riigikogu esimees), Marko Mihkelson (Reformierakond / riigikogu väliskomisjoni esimees) ja Urmas Klaas (Reformierakond / Tartu linnapea.

Praegu tegutsev erakond Parempoolsed asutati 18. augustil 2022 ja selle juht on Lavly Perling. Parempoolsed osalesid viimastel riigikogu valimistel ja said kokku 14 037 häält ehk 2,3 protsenti toetust. See jättis nad riigikogu ukse taha, kuid tagas minimaalse riigieelarvelise rahastuse.