Venemaa kommunistid: lääne luurajad mürgitasid Stalini

"Erakond pöördub Venemaa Föderatsiooni peaprokurööri büroosse ja FSB-sse palvega uurida lääne luurajate võimalikku seotust Jossif Vissarionovitš Stalini surmaga," edastab Venemaa Kommunistide juhi Sergei Malinkovitši sõnu Politico.

"Paljud ütlused Stalini kaasaegsetest viitasid nõukogude riikide liidri võimalikule mürgitamisele lääne mõjuagentide poolt," lisas Malinkovitš.

Pöördumine on tehtud 5. märtsil ehk Stalini 71. surma-aastapäeval. 1953. aastal tehtud ametlik lahang kinnitas, et Stalin suri insuldi tagajärjel.

Erakond Venemaa Kommunistid on 2012. aastal rajatud erakond, mis erineb Gennadi Zjuganovi juhitud suurimast Vene kommunistide erakonnast KPRF. Viimane väidab, et tegemist on Vene võimude poolt loodud erakonnaga, mille eesmärk on KPRF-ilt osade häälte äraviimine, kuigi ka KPRF ise on Vene võimudele lojaalne.

Kreml hakkas viimastel aastatel toetama Stalini võimuperioodi ülistamist, vaatamata tema valitsemise ajal toime pandud repressioonidele, massimõrvadele, küüditamistele, töölaagrite võrgustiku rajamisele ja kunstliku näljahäda põhjustamisele.

2018. aastal keelati Venemaal Briti musta komöödiat "Stalini surm" ("The Death of Stalin"), mis käsitleb vabas vormis diktaatori viimaseid elutunde ja tema surmale järgnenud võimuvõitlust.

Vene ametnike sõnul oli keelu põhjuseks asjaolu, et film "solvab meie ajaloolisi sümboleid".