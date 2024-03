Simson: Saksa gaasi transiidilõiv ohustab EL-i energiasolidaarsust

Saksamaa kehtestas lõivu 2022. aasta suvel, et rahastada enda gaasihoidlate täitmist. Praeguseks, kui gaasi hinnad on langenud, ulatub lõivu suurus kuni kümnendikuni gaasi börsihinnast. Sarnast lõivu gaasi transpordi eest oma territooriumi kaudu kavatseb kehtestada ka Itaalia.

Kesk-Euroopa riigid, ennekõike Tšehhi, Austria, Slovakkia ja Ungari, on kritiseerinud lõivu, väites, et see raskendab Vene gaasitarnete asendamist Saksamaa kaudu imporditud gaasiga. Neli riiki palus Euroopa Komisjoni asuda tegutsema Saksa lõivu teemal.

Simson rõhutas, et kõikide liikmesriikide gaasihoidlate täituvuse tagamine pole ainult ühe konkreetse riigi koorem.

"Ühepoolsed riiklikud meetmed ekspordipiirangute või lõivude näol õõnestavad meie energiasolidaarsust ning võivad ohustada meie katseid mitmekesistada meie gaasitarneid [ja vähendada sõltuvust] Vene gaasist. Seetõttu olen läbi rääkinud meie Saksa kolleegidega," ütles Simson.

Euroopa Komisjon palus EL-i energeetikaametil ACER uurida lõivu mõju gaasiturgudele.

Kesk-Euroopa riigid otsivad samal ajal uusi gaasi tarnimise võimalusi, sest nende gaasitarnete leping Vene riigi omandis ettevõttega Gazprom saab otsa selle aasta lõpus.

"Komisjoni seisukoht on väga selge. Minu tunne on, et lahenduse puudumisel võib alata rikkumismenetlus. Me oleme samuti kuulnud Saksamaalt ja Itaalialt, ning nad võtavad kriitikat tõsiselt kuulda. Meie eesmärk on vähendada sõltuvust Vene gaasitarnetest ning oleks kergem mitte maksta kunstlikku transiiditasu, mis toetab loogiliselt tarneid idast," ütles Tšehhi asepeaminister Jozef Sikela.

Sikela sõnul toetavad Kesk-Euroopa riike nüüd ka Prantsusmaa ja Poola.