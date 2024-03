Arizona senativalimised võivad määrata USA senati tulevikku

Sinema teatas oma plaanist teisipäeval, kui USA-s toimusid eelvalimised 16 osariigis ja ühel territooriumil, kirjutab The Wall Street Journal.

Sinema taandumise järel muutuvad Arizona senativalimised tasavägiseks võistluseks progressiivse demokraadi Ruben Gallego ja Donald Trumpi toetatud vabariiklase Kari Lake'i vahel. Küsitlustest juhib väikese edumaaga Gallego, kuid tema edumaa konkurentsis Lake'iga on väiksem kui teoreetilises olukorras, kus kolmandaks sõltumatuks kandidaadiks oleks olnud Sinema. CNN-i andmetel väljendasid senati vabariiklased rõõmu Sinema otsuse üle.

Praegu kontrollivad demokraadid 51 kohta USA 100-kohalises senatis, nende hulgas on ka erakonnast 2022. aastal lahkunud, kuid fraktsiooni koosseisu jäänud Sinema. Vabariiklastel on kokku 49 kohta.

Kuna mõõdukas Lääne-Virginia demokraadist senaator Joe Manchin ei kandideeri samuti uuele ametiajale ning tema osariik hääletab presidendivalimistel tavaliselt suure edumaaga vabariiklaste poolt, ennustatakse Lääne-Virginia senatikoha võitmist vabariiklastele.

Seetõttu sõltub Arizona valimistulemusest, kas vabariiklased saavad 51. koha ja koos sellega kontrolli senati üle, või demokraadid suudavad säilitada oma habrast edumaad senatis. Kui mõlemal erakonnal on 50 kohta senatis, kontrollib senatit see erakond, mille liikmeks on asepresident, kelle hääl muutub viigi puhul otsustavaks. Seetõttu võib senati tulevik sõltuda USA presidendivalimiste tulemusest.

Teiste osariikide seas, kus ennustatakse tasavägiseid senativalimisi on demokraadi Jon Testeri esindatud vabariiklaste ülekaaluga Montana, viimastel aastatel enamasti vabariiklaste poolt hääletanud, kuid senatis demokraadi Sherrod Browni poolt esindatud Ohio ning samuti demokraatide poolt senatis esindatud, kuid presidendivalimistel kaalukeeleks olevad Pennsylvania, Michigan, Wisconsin ja Nevada.

Sinema alustas oma poliitilist karjääri Arizona seadusandliku kogu progressiivse esindajana 2004. aastal, 2012. aastal valiti ta USA esindajatekotta. 2018. aasta Arizona senativalimisteks muutus Sinema mõõdukaks poliitikuks.

Oma viieaastase senati-karjääri jooksul osales Sinema oluliste kaheparteiliste eelnõude koostamisel, kuid tema ilmvaateline muutus ärritas koduerakonna progressiivseid aktiviste. Näiteks hääletas Sinema senatis maha demokraatide katse tõsta föderaalset miinimumpalka ning tema vastuseis riigi kulutuste suurendamisele ja kõrgemate maksumäärade tõstmisele sundis USA presidenti Joe Bidenit kärpima tema ambitsioonikat taristuprogrammi Build Back Better, sest ilma Sinema hääleta polnuks seda võimalik vastu võtta.

Viimaseks tagasilöögiks Sinemale osutus tema kaasosalusel kokku lepitud USA piirijulgeoleku karmistamise ja USA liitlaste abistamise eelnõu läbikukkumine senatis veebruari alguses. Pärast kobareelnõu läbikukkumist toetas senat ainult Ukraina, Iisraeli ja Taiwani abistamist sisaldava eelnõu. Kuna Arizona piirneb Mehhikoga, on selles osariigis piirijulgeolek tähtsaks teemaks valijatele.