Keskerakonna fraktsioon valis esimeheks Lauri Laatsi

"Keskerakonna fraktsioon on sisemistest muutustest tingitud väljakutsetega hästi hakkama saanud ja meie saadikud seisavad erakonna väärtuste ja valijatele antud lubaduste eest," lausus Laats.

Fraktsiooni aseesimehe Vadim Belobrovtsevi sõnul on Keskerakonna poliitiline aktiivsus riigikogus ja kohalikes omavalitsustes hästi nähtav ja kõnetab Eesti inimesi aina rohkem.

"Keskerakond pakub turbulentsetel aegadel stabiilsust ja tasakaalustatud lähenemist akuutsetele teemadele. Eesti riik on olnud rohkem kui kaks aastat majanduslanguses ja selge on see, et koalitsiooni poolt kehtestatavad maksutõusud ei paku olukorrale lahendust, vaid hoopis süvendavad probleeme. Oleme sellisele valitsuse tegevusele kategooriliselt vastu ning inimesed üle riigi näevad seda ja usaldavad meid aina rohkem," lausus Belobrovtsev.

Riigikogu Keskerakonna fraktsioonil ei ole ligi kaks kuud olnud esimeest. Tanel Kiik lahkus erakonnast jaanuari alguses ja seniajani juhtisid ametlikult kuueliikmelist fraktsiooni kaks aseesimeest.