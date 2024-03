Michelle Obama lükkas ümber väited USA presidendiks kandideerimise kohta

Joe Bideni vanus ja tervis tekitab USA-s üha rohkem küsimusi ja seetõttu levivad meedias väited, et Bideni asemel võib demokraatide presidendikandidaadiks saada hoopis Michelle Obama. Endine esimene leedi Michelle Obama lükkas sellised väited tagasi ja andis teada, et ei kavatse sel aastal presidendiks kandideerida.

Michelle Obama andis teada, et tema ja Barack Obama toetavad Bideni tagasivalimist, vahendas The Times.

"Nagu endine esimene leedi Michelle Obama on aastate jooksul korduvalt väljendanud, ei kandideeri ta presidendiks. Ta toetab president Joe Bideni ja asepresident Kamala Harrise tagasivalimise kampaaniat," ütles Obama pressiesindaja Crystal Carson.

Joe Bideni nõunik ütles, et Bideni meeskond suhtles Obama meeskonnaga ja Obamad lubasid toetada Bideni püüdlust kandideerida tagasi presidendiks. Obamade abil võib Biden suurendada oma toetust noorte valijate seas. Samuti võib siis suureneda etniliste vähemuste valimisaktiivsus, kes on traditsiooniliselt toetanud demokraatide kandidaati.

Bideni kampaania pressiesindaja Kevin Munoz rääkis, et Obamad aitasid Bidenit juba 2020. aastal. Siis suutis Biden valimistel alistada ametis olnud presidendi.

Teiseks ametiajaks kandideeriv 81-aastane Biden on aga USA ajaloo vanim president. Seetõttu hakkasid meedias levima väited, et demokraadid otsivad nooremat kandidaati. Vabariiklasest senaator Ted Cruz väitis, et demokraadid proovivad Bideni asemel Valgesse Majja saata hoopis Michelle Obama. Sarnast juttu rääkis veel ettevõtja ja tuntud vabariiklane Vivek Ramaswamy.

Michelle Obama on samas mitu korda öelnud, et ei soovi kõndida oma abikaasa jälgedes ning ei kavatse USA presidendiks kandideerida.

"Ma ei kandideeri presidendiks. Ma ei kavatse seda teha," ütles ta juba 2016. aastal.

Michelle Obama naudib aga demokraatide seas suurt populaarsust. Ta on populaarsem kui Hillary Clinton ja California kuberner Gavin Newsom. Eelmisel aastal ütles ta aga saatejuht Oprah Winfreyle, et ta ei tunne poliitika vastu huvi.

"Poliitika on raske, inimesed, kes sinna satuvad, peavad seda tahtma. See peab olema teie hinges, see pole minu hinges," rääkis toona Michelle Obama.