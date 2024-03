Neljapäev on paljudes kohtades pilvine, aga sajuta

Neljapäeva öösel kattub taevas Virumaalt alates pilvedega, ent ilm on sajuta. Puhub põhjakaare tuul 2 kuni 8 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on -1 kuni -7 kraadi.

Hommik on saartel ja läänerannikul selgem, mandril pilvine, aga ka sajuta. Tuul on nõrk ja põhjakaarest. Õhutemperatuur on -1 kuni -5 kraadi.

Ennelõuna on pilvisem, pärastlõuna on Lääne-Eestis selgem, ida pool vahelduva pilvisusega ja kõikjal sajuta. Rannikualadel on kohati udu. Puhub põhjakaare, pärastlõunal ka läänekaare tuul 2 kuni 5, rannikul kuni 8 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on -1 kuni +3, Lääne-Eestis kuni +5 kraadi.

Reede ja laupäev ilmakaardile suurt muutust ei too. Pilvekiht kipub aga jonnakalt taevas püsima, suuremat sadu sellest ei tule. Üksikuis paigus võib siiski kerget lund pudeneda, kuid maad ilmselt valgeks ei tee. Öised miinimumid piirduvad siis -4 kuni -5 kraadiga, päevad on napis plussis.

Pühapäevast alates on enam selget taevast. Öösel tuleb -8 kuni -9 kraadiga arvestada, päeval aitab aga päike õhul soojeneda kuni +4 kraadini, uuel nädalal upitab üle +5 piiri.