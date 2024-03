Bildi analüütik: ukrainlased vallutasid tagasi Tonenke küla

Varem teatas Röpcke, et Ukraina relvajõud kaitsevad kindlalt Avdijivkast läänes asuvat ja mööda veekogusid kulgevat Berdõtši-Semenivka-Orlivka-Tonenke joont.

Eksperdi hinnangul suutsid Ukraina sõjaväelased okupandid Tonenkest välja tõrjuda.

"Ukraina vägi on saavutanud täieliku kontrolli Avdijivkast läänes asuva Tonenke üle. Venelased ründavad küla raketiheitjatest," ütles Röpcke.

Samas seadis polgu Aidar vabatahtlik Stanislav Bunjatov kutsungiga 'Osman' eksperdi hinnangu kahtluse alla. Ta märkis, et see teave ei vasta tõele.

"Käivad rasked lahingud, vaenlane teeb maksimaalseid jõupingutusi, kasutab kõiki varusid ja relvi, et meie vägi asulast välja tõrjuda. Meie sõdurite meelekindlus ja kangelaslikkus on hämmastav, kuid igaühel on oma piir," kommenteeris ta.

Ametlik teave selle teema kohta praegu puudub.

Vaatlejate teatel kasutab Ukraina Tonenke all ka Abramsi tanke. Mõned vaatlejad väidavad, et Ukraina on seal kaotanud kolm Abramsi tanki.

Peastaabi andmetel toimus viimase ööpäeva jooksul 92 sõjalist kokkupõrget. Avdijivka suunal tõrjusid ukrainlased 21 Vene väe rünnakut Berdõtši, Tonenke, Pervomaiske, Nevelske asula alal Donetski oblastis.

Samal ajal on teada, et venelased jätkavad Avdijivka ümbruses pealetungi. 3. ründebrigaadis öeldi, et venelased kulutavad praegu väge Orlivka külas, kus Ukraina relvajõud on end uuel kaitseliinil sisse seadnud.

6. veebruaril ütles Tauria väerühma kõneisik Dmõtro Lõhhovõi, et pärast Avdijivka hõivamist nihutasid venelased oma peamiste jõupingutuste fookuse Novopavlivska suunale (Marjinka kandis).