Venemaa kutsus USA saadiku siseasjadesse sekkumise eest välja

Venemaa kutsus neljapäeval välja USA suursaadiku, et esitada protest Vene siseasjadesse sekkumise ja väidetavate Venemaa-vastaste vabaühenduste rahastamise vastu.

"Katsed sekkuda Vene Föderatsiooni siseasjadesse, seal hulgas õõnestava tegevuse ja valeinfo levitamisega valimiste ja sõjalise erioperatsiooni kontekstis surutakse kindlalt ja otsustavalt maha," väitis Vene välisministeerium.

Ministeerium hoiatas, et vastumeetmed võivad sisaldada USA saatkonna töötajate väljasaatmist.

Venemaa ja USA on saatnud viimastel aastatel välja kümneid teineteise diplomaate.

Välisministeeriumi teatel öeldi neljapäeval USA saadikule Lynne Tracyle, et Washington peab lõpetama kolme mittetulundusliku haridusorganisatsiooni rahastamise, sest nood edendavad Vene ühiskonnale võõraid suhtumisi ja väärtusi.

Tegemist on organisatsioonidega American Councils for International Education, Cultural Vistas ja Institute of International Education.

Moskva peab Lääne toetusega vabaühendusi ja kodanikuorganisatsioone vaenulikeks ja Kremli-vastasteks ning süüdistab alatasa tulevaste revolutsionääride koolitamises.

Paljud on kuulutatud "soovimatuteks", mis tähendab, et Vene kodanikel ei ole lubatud nendega koostööd teha.