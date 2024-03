Nii rahandusministeerium kui ka maksu- ja tolliamet kinnitavad, et täiesti uue maksu rakendamiseks kulub vähemalt aasta.

See tähendab, et kui niinimetatud limonaadimaksu eelnõuga kiirustatakse ja see enne suve riigikogus heaks kiidetakse, saab maks kehtima hakata alles järgmise aasta suvel, mitte 1. jaanuaril nagu eelnõus pakutakse. Jätkab Madis Hindre.