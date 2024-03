Kuberner saatis rahvuskaardi New Yorgi metroosse korda looma

USA ärikeskuse metroos on kuritegevus ja vägivald tõusuteel ning New Yorgi osariigi kuberner teatas, et saadab sinna seetõttu rahvuskaardi sõjaväelased.

Kuberner Kathy Hochul teatas kolmapäeval, et saadab metroosse politseile appi 750 rahvuskaardi liiget, kes hakkavad siis metroos patrullima. Samuti hakatakse metroo külastajate kotte kontrollima, vahendas The Telegraph.

Kuberneri sõnul on tegemist heidutusega, et inimesed ei plaaniks tuli- või külmrelva metroosse tuua. Rahvuskaardi liikmed ei tohi inimesi vahistada, kuid nad saavad aidata politseid.

New Yorgi metroos rünnatakse inimesi. Selle kuu jooksul on aset leidnud kolm vägivaldset rünnakut. Hiljuti sattus seetõttu haiglasse üks teismeline tüdruk ning kuberner lubas seetõttu tõhustada kuritegevuse vastast võitlust.

New Yorgi metroo on üks maailma vanimaid ja suurimaid ühistranspordisüsteeme. New Yorgi metrood kasutab päevas kolm miljonit inimest, enne pandeemiat oli see arv veelgi suurem.