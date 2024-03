Hamas lahkus Gaza rahukõnelustelt

Araabia riigid ja USA vahendavad kõnelusi, mille eesmärk on sõlmida ajutine relvarahu Gaza sektoris.

Vahendajad soovisid varem, et relvarahu algaks 10. märtsil, kui algab islamiusuliste püha kuu ramadaan. Egiptuse ametnikud ütlesid aga neljapäeval, et Hamasi ametnikud lahkusid Kairost ja pole täpselt selge, kas nad lähevad sinna ka tagasi. Ametnike sõnul võivad Hamasi liikmed Kairosse naasta pühapäeval, vahendas The Wall Street Journal.

Hamas teatas neljapäeval, et selle delegatsioon lahkub Kairost, et see saaks siis rühmituse juhtkonnaga nõu pidada.

Iisrael on öelnud, et läbirääkimiste kokkuvarisemine ajendab riiki jätkama sõjalist operatsiooni Rafah' vastu. Relvarahu raames oleks Iisrael pidanud peatama oma plaanitud pealetungi Egiptusega piirnevale Rafah' linnale. Analüütikute sõnul pole Iisraeli maaväed siiski veel valmis liikuma Rafah' suunas.

Iisrael on varem öelnud, et riigi prioriteediks on vabastada kümned pantvangid. Novembris kestnud vaherahu ajal vabastati üle 100 pantvangi. Vangistuses on aga endiselt ligi 130 inimest. Hamas pole veel ka öelnud, kui palju pantvange on veel elus.

Vett segab veel ka Hamasi liider Yahya Sinwar, kes usub endiselt, et terroriorganisatsioon suudab sõja lõpuks võita. Araabia ja Iisraeli ametnikud muretsevad nüüd, et Sinwar õõnestab meelega kõnelusi.

Gazas on puhkenud veel ka humanitaarkatastroof, mis süveneb iga päevaga, kuni kestab sõjategevus. Tsiviilisikutel pole enam toitu, vett ja ravimeid.

Iisraeli ametnike sõnul kaalub riik nüüd uue piiriületuskoha avamist, et humanitaarabi jõuaks otse Põhja-Gazasse. Üks ametnik ütles, et Iisrael uurib nüüd, et millistel marsruutidel võiks võimalik abikonvoi liikuda. Samuti uuritakse võimalusi, kuidas tagada, et Hamas ei saaks abisaadetisi endale haarata.