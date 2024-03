Kriisiekspert: humanitaarabi ei jõua Gazas inimesteni

Kriisiekspert Gert Tederi sõnul on humanitaarabi kohaletoimetamine Gazas maismaa kaudu peaaegu võimatu, kuna teed on hävitatud. Õhusaadetiste puhul puudub aga jaotussüsteem.

"Seal on humanitaarkatastoof – midagi lihtsamat või lühemat on võimatu öelda," ütles kriisiekspert Gert Teder neljapäeval "Ringvaates".

"Pommitamise tagajärjel on purunenud teedevõrgustik, mis on igasuguse humanitaarabi transpordil elutähtis," sõnas Teder.

Humanitaarabi töötajad on kriisieksperdi sõnul samuti ohus – hukutakse sõjategevuse tagajärjel või meeleheitel inimmasside rünnakute tõttu.

Humanitaarabi üritatakse kohale toimetada maismaa kaudu ning õhusaadetiste teel. "Igast suunast proovitakse Gazasse sisse pääseda. Samal ajal peetakse läbirääkimisi Iisraeliga, et see oleks võimalikult turvaline. Üks variant on mööda maad läbi Egiptuse, teine variant on õhust," sõnas Teder.

Humanitaarabi pakid sisaldavad toiduained ning hügieenitarbed.

Tederi sõnul on probleem, et keegi ei kontrolli, mis saab õhu kaudu saadetud pakist pärast maandumist. "On meeleheide ja metsikud reeglid lähevad käiku – kellel on jõudu, see rabab rohkem," sõnas Teder.