Biden andis korralduse rajada Gazasse ajutine sadam

USA president Joe Biden teatas neljapäeval kongressis aastakõnega esinedes, et ta andis sõjaväele korralduse luua Gaza sektoris ajutine sadam suurema koguse humanitaarabi kohaletoimetamiseks merelt.

"See sadam, mille peamiseks tunnuseks on ajutine kai, annab võimekuse sadadeks täiendavateks autokoormateks abiks iga päev," ütles plaani detailide kohta üks USA ametnik.

USA ametnike sõnul kulub selle projekti kavandamiseks ja elluviimiseks mitu nädalat. Ükski USA sõjaväelane maale ei lähe, vaid kaasatakse "teised liitlased".

Ametnike sõnul on Iisraeli valitsust plaanist teavitatud ning USA teeb sellega koostööd julgeolekuküsimustes, koordineerides samas "partnerite ja liitlastega" ning ÜRO ja abiorganisatsioonidega kohapeal.

Samas ütles ÜRO Palestiina territooriumi abikoordinaator Sigrid Kaag neljapäeval pärast suletud uste taga toimunud ÜRO julgeolekunõukogu istungit, et humanitaartarnete toimetamine Gazasse õhu- või meretranspordiga ei asenda piisavalt maismaatarneid.

Kaag ütles, et tema sõnum ÜRO Julgeolekunõukogule oli, et rahvusvaheline üldsus peab Gaza turu humanitaarkaupadega üle ujutama.

"Tarneteede mitmekesistamine maismaa kaudu jääb optimaalseks lahenduseks," ütles ametnik.

"See on lihtsam, kiirem ja odavam. Eriti kui teame, et peame Gaza elanikele humanitaarabi andma veel pikka aega," lisas Kaag.