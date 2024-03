Andmekaitse inspektsioon võib saada uue juhi

Tippjuhi konkursiveebis avaldatud teates selgitatakse, et andmekaitse Inspektsiooni peadirektori olulisim väljakutse on seista isikuandmete kaitse eest avalikus ja erasektoris viisil, mis sobib nii infoühiskonnale kui ka austab inimeste õigust privaatsusele. Sama oluline on jälgida, et üldiseks kasutamiseks mõeldud teave on igaühele kättesaadav ja et avalikus sektoris ei piirataks ülemääraselt juurdepääsu avalikule teabele.

"Ootame, et asutus keskenduks oma tegevuses nii teadlikkuse tõstmisele ja ennetusele kui ka tagaks tõhusa järelevalve. Samuti on vaja tõsta asutuse tõhusust oma ülesannete täitmisel, sh organisatsiooni tehnoloogiliste võimekuste arendamise ja toetavate tehnoloogiliste lahenduste kasutuselevõtu kaudu."

Kandidaadilt eeldatakse magistrikraadi või sellega võrdsustatud haridustaset (eelistatult õigusteaduses); vähemalt viie aasta pikkust suurte projektide, valdkonna või struktuuriüksuse juhtimise kogemust; inglise keele oskus vähemalt C1 tasemel.

Samuti tuleb kandidaadil kirjutada essee teemal "Tehnoloogia võimalused ja ohud andmekaitse ja avaliku teabe valdkonnas". Essee pikkus on piiratud kahe leheküljega. Kõik dokumendid tuleb esitada hiljemalt 21. märtsil 2024 tippjuhtide valikukomisjonile.

Andmekaitse inspektsiooni juhib praegu Pille Lehis, kelle viie aasta pikkune ametiaeg saab läbi augustis.