ECB nõukogu liige: intressimäärad võivad langeda juba aprillis

Euroopa Keskpank (ECB) võib hakata langetama intressimäärasid juba aprillis või juunis, sest intressimäärade langetuseks on olemas selge konsensus, ütles ECB nõukogu liige, Prantsuse keskpanga juht Francois Villeroy de Galhau.

"On väga tõenäoline, et esimene intressilangetus toimub kevadel. Kevad algab aprillis ja lõpeb 21. juunil," ütles Villeroy Prantsuse telekanalile BFM Business reedel.

Villeroy avaldus tuli päev pärast viimast ECB nõukogu istungit, mille jooksul otsustasid ametnikud jätta intressimäärad senisele ajalooliselt kõrgele tasemele, kuid samal ajal avaldas ECB senisest madalama inflatsiooniprognoosi.

Järgmised ECB nõukogu istungid toimuvad 11. aprillil, 6. juunil ja 18. juulil. Pärast seda ei kohtu nõukogu enam kuni 12. septembrini.

Neljapäeval toimunud istungi järel aset leidnud pressikonverentsi käigus ütles ECB president Christine Lagarde, et ECB nõukogu pole veel piisavalt veendunud, et senine inflatsiooni aeglustumise trend püsib.

Samas vihjas Lagarde, et intressimäärade langetamine on võimalik juunis, kui ECB saab "palju rohkem" andmeid, mis on otsuste tegemise aluseks.

"Nüüd oleme aina kindlamad, et inflatsioon langeb tagasi kahe protsendi juurde järgmiseks aastaks," ütles Villeroy. ECB ametlik eesmärk on inflatsiooni hoidmine kahe protsendi juures.

Ka veebruaris esines Villeroy intressimäärade langetuse suhtes positiivselt meelestatud sõnavõttudega, öeldes, et ECB ei peaks venitama intressimäärade langetamisega, et tagada võimalust liikuda järkjärguliselt ja vältida vajadust teha suuri korrektuure intressimäärade tasemes hiljem.

"Me peame vältima kahte äärmust. On lai konsensus intressimäärade langetamiseks, mis teisisõnu tähendab suurt konsensust järkjärguliseks [langetamiseks]," ütles Villeroy reedel.