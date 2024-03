Läti uurib piirilinnas Valkas kaht suurt korruptsiooniasja

Euroopa Prokuratuur alustas mullu 6. novembril kriminaalmenetlust seoses võimaliku kelmusega ja andis selle üle korruptsioonitõrjebüroole uurimiseks.

Büroo kahtlustab, et mitu Valka omavalitsuse endist ja praegust ametnikku kuritarvitasid omakasu eesmärgil oma ametiseisundit koos ühe ettevõtte esindajaga ja tegid kahe valla elluviidava projekti käigus ebaseaduslikke toiminguid.

Kuritegude eesmärk oli saada projektide rahastamiseks Euroopa Regionaalarengu Fondist ebaseaduslikult kokku vähemalt kaks miljonit eurot. Mõlemad projektid on seotud tööstusala taristuga.

Juhtumiga on seotud neli isikut, kelle suhtes ei ole ennetusmeetmeid rakendatud.

See ei oleks Valkas esimene pettus. Teise uurimise algatas korruptsioonitõrjebüroo koostöös Euroopa Prokuratuuriga 7. novembril 2023 vähemalt 776 000 euro suuruse kelmuse kohta. Büroo uurib väidetavat ametiseisundi kuritarvitamist omakasu eesmärgil ja suurkelmust.

Korruptsioonitõrjebüroo andmetel panid kaks praegust ja üks endine Valka omavalitsuse ametnik ametiseisundit kuritarvitades koos ühe ettevõtte esindajaga toime ebaseaduslikke toiminguid, et saada valla projekti elluviimiseks Euroopa Regionaalarengu Fondist ebaseaduslikult vähemalt 744 000 eurot ja 32 000 eurot eelarvetoetustest. Projekt hõlmab tööstushoone ja sellega seotud taristu ehitamist.

Uurijad kahtlustavad, et vastav taristu võidi rajada rikkudes projekti tingimusi ühe kindla ettevõtte huvides. Juhtumiga on seotud neli inimest ja üks neist on endine Valka linnapea Vents Armands Krauklis.