Pildid: Rapla keskväljakul asus tegutsema turg

Rapla vallavalitsus seadis eesmärgiks, et keskväljak toimiks ühtse linnasüdamena, kus oluline osa on turukaubandusel. Teises etapis rajati nii müügikioskid, vabaõhumüügi letid kui ka autost kauplemise võimalused. Kõik kuus turukioskit on juba ka rentniku leidnud.

Tööde maksumuseks kujunes pisut üle kahe miljoni euro, millest valla omaosalus oli 960 000 eurot. Rapla keskväljakut arendati üle kuue aasta.

"Teises etapis oleme siia saanud väga kena väljaku, peab ütlema. Siin on nüüd turupaviljonid, laste mängualad, elektroonilised mängud, äge valgustus. Ja rahval on, kus Rapla linna südames aega veeta," ütles Rapla Varahalduse juhataja Ülar Kohari.